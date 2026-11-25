La autora Mónica Prego CC

La gastronomía gallega, el oficio de amasar y la recuperación de los saberes tradicionales serán los protagonistas de una nueva cita literaria organizada por la biblioteca Agra de Campos del Concello de Carballo. Este venres 27 a las 19.30 horas, las Escolas do Xardín Agra de Caldas acogerán la presentación de dos libros de la autora y divulgadora gastronómica Mónica Prego, que estará acompañada por Moncho Vilar.

En 'Na boca do forno. El arte de la empanada gallega', Mónica Prego nos acerca a uno de los grandes referentes de la gastronomía a través de las masas y los rellenos que forman parte de la tradición culinaria gallega. Por su parte, en 'Amasando Galicia sin gluten', la autora explora las posibilidades de adaptar las elaboraciones tradicionales a las necesidades alimentarias actuales, demostrando que la tradición también puede ser inclusiva.

La presentación es una oportunidad para conversar sobre la transmisión del conocimiento gastronómico entre generaciones, el valor de los productos de proximidad y la importancia de preservar un patrimonio culinario que forma parte de nuestra identidad identidad colectiva. Desde la biblioteca invitan a los vecinos, especialmente a los amantes de la cocina, a participar en el acto.