Imagen de la Audiencia Provincial de A Coruña EC

Un joven con problemas psiquiátricos acusado de agredir sexualmente a su madre y amenazarla con un cuchillo, en Carballo, ha aceptado un año y once meses de prisión.

Ha sido en el juicio fijado para este miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en el que ha comparecido a través de videoconferencia por encontrarse ingresado en un centro de salud mental.

No obstante, las partes personadas en Sala han admitido la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel, planteada por la defensa del hombre.

Han llegado a este pacto con la condición de que no cometa ningún delito y que se someta a un programa de deshabituación de sustancias tóxicas, así como al seguimiento médico periódico de su enfermedad mental. Todo ello en el plazo de tres años.

Esto ha tenido lugar tras un acuerdo entre el Ministerio Público y la letrada del encausado al reconocer los hechos el acusado y pactarse una rebaja de la condena. La misma incluye la eximente de alteración psíquica.

Del mismo modo, han impuesto en sentencia firme, entre otras medidas, la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años.

Según el escrito de acusación fiscal, el joven vivía en una caseta anexa a la vivienda principal, donde residía su madre, su padre y un hermano menor de edad. En algún momento de abril de 2024, el ya condenado aprovechó que su padre se había ido a trabajar para acceder a la vivienda familiar y dirigirse al dormitorio principal, donde dormía su madre. Una vez allí, se introdujo en la cama y la agredió sexualmente.

Cuando la mujer se despertó, recoge el escrito fiscal, el hombre le puso al cuello un cuchillo que portaba en la mano para continuar con la agresión.

El condenado, precisa, tiene una alteración psíquica compatible con los diagnósticos psiquiátricos de esquizofrenia, trastorno psicótico, coeficiente intelectual límite y consumo de tóxicos, lo que disminuía de forma notable sus capacidades cognitivas y volitivas, al no seguir el tratamiento médico pautado.