El edil Luis Lamas y el alcalde, Daniel Pérez, supervisando el estado de los trabajos Concello de Carballo

Los nuevos puentes de madera del paseo fluvial del Anllóns empiezan a ocupar el lugar de los antiguos. Tras los trabajos de desmontaje de las estructuras que se iniciaron semanas atrás, la empresa adjudicataria, Jardinería Arce, está procediendo a la colocación de las nuevas pasarelas. Las tareas de instalación, que requieren el empleo de grúas de grandes dimensiones, permiten apreciar ya el resultado de una actuación con la que el Concello de Carballo pretende mejorar las condiciones de uso y de seguridad de uno de los espacios públicos más frecuentados por la vecindad.

El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Obras, Luis Lamas, se acercaron al lugar para ver la evolución de las obras, que quedaron listas en breve. Tres de los cuatro puentes ya están colocados y el cuarto, ubicado en la zona de la antigua captación, también se instalará en los próximos días. Una vez finalizados los trabajos y habilitados los accesos, los puentes se abrirán al tránsito.

El proyecto de renovación de las cuatro pasarelas peatonales supone una inversión municipal de 254.370 euros y permitirá recuperar las conexiones entre ambos márgenes del río, garantizando la continuidad de los recorridos peatonales.

Con la sustitución de los puentes, el Concello de Carballo da un nuevo paso en la mejora y conservación del paseo fluvial del Anllóns, uno de los principales espacios de ocio, encuentro y contacto con la naturaleza del núcleo urbano.

Hasta que finalicen los trabajos y las nuevas infraestructuras estén en condiciones de uso, es necesario respetar la señalización y las restricciones de acceso a las zonas de obra.