Karaoke en el Casino de Carballo Raúl López Molina

El Casino 1889 de Carballo en colaboración con la Rede polo Decrecemento de Carballo y la Asociación Cultural Mallas de Area, organizaron el pasado fin de semana un magosto popular combinando tradición, diversión y solidaridad.

La programación abrió con juegos tradicionales, para continuar con un concurso de recetas, y después, degustación gratuita de castañas.

Además, en el plano más lúdico, hubo un karaoke solidario, en el que los participantes tenían que llevar productos no perecederos para entregar a un banco de alimentos. Para rematar la fiesta, petiscos a precios populares.