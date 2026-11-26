Participantes en las jornadas sobre violencia vicaria en Carballo Mar Casal

Las Escolas do Xardín Agra de Caldas de Carballo acogieron este jueves uno de los actos destacados de la programación del 25N, la jornada 'A violencia vicaria como forma de violencia de xénero: unha ollada á súa regulación legal', donde los especialistas en Derecho Penal abordaron esta problemática desde diferentes perspectivas, combinando el análisis conceptual, la legislación, la jurisprudencia y la práctica judicial

La profesora titular de Derecho Penal de la Universidade de A Coruña Eva María Souto García, coordinadora de la jornada en esta segunda edición, fue la encargada de su apertura con una intervención sobre 'A violencia vicaria en contextos de violencia de xénero: marco conceptual e regulación legal en España'.

El magistrado Carlos Suárez-Mira Rodríguez, por su parte, ofreció una aproximación jurídico-penal a la violencia vicaria desde la legislación, la jurisprudencia y la práctica.

La profesora María Ángeles Fuentes Loureiro, abordó otra de las cuestiones en la que también se pone el foco en la campaña municipal de este año, 'O maltrato animal vicario en contextos de violencia de xénero'. En las jornadas también participó el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y la concejala de Servicios Sociales e Igualdade, Maica Ures.