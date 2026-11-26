Presentación del proyecto del parque de vivienda pública en Carballo Mar Casal

La Xunta recibió una docena de ofertas para la construcción de 79 viviendas de promoción pública en Carballo, cuyo inversión asciende la 13 millones de euros. Los pisos se construirán en la calle Médico José Manuel Lado, en una parcela cedida por el Concello.

El edificio, que se distribuirá en dos bloques, contará con 44 viviendas de 2 dormitorios, 29 de 3 y 6 de 4 estancias, con garajes y trasteros, accesibles y eficientes.

El diseño del inmueble proyecta un patio interior pensado para favorecer la iluminación natural, la ventilación y la calidad de los espacios interiores. Así, todas las viviendas dispondrán, como mínimo, de una estancia principal abierta a una de las fachadas principales, y se proyecta ventilación natural cruzada en el mayor número posible de ellas.

Los viviendas de la planta bajo cubierta contarán con terrazas, en las que se prevén jardineras y elementos vegetales. Una vez adjudicadas, las obras de construcción del inmueble tendrán un plazo de ejecución de 19 meses.