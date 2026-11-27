Daniel Pérez y Iván Andrade presentando los asuntos del pleno Mar Casal

El Concello de Carballo aspira a dar un salto cualitativo en la sostenibilidad de su alumbrado público. La corporación municipal abordará en el pleno del próximo lunes día 30 la adjudicación de un contrato mixto de servicios energéticos de la iluminación sostenible pública, viaria y social del Concello de Carballo a la empresa Ferrovial Energía, con una duración de 15 años, un importe total de 18.443.449,26 euros (1.163.000 euros al ano) y una inversión prevista de alrededor de 2,8 millones de euros.

Una docena de años después de la transformación que supuso la implantación de la tecnología Led en la iluminación pública de Carballo, el Ayuntamiento afronta una nueva renovación tecnológica que permitirá avanzar tanto en la eficiencia energética como en la calidad de la iluminación y en la protección del medio ambiente, según durante la comparecencia de prensa en la que se dieron a conocer los asuntos que se llevarán el lunes al salón de plenos.

"Isto non é un simple cambio de iluminación", destacó el concejal de Innovación y Fondos Europeos, Iván Andrade, a la vez que incidió en que que incidiu en qu el objetivo es iluminar mejor Carballo, hacerlo de una manera más segura y sostenible y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

La actuación abarcará alrededor de 9.000 puntos de luz. En la zona litoral se acometerá la renovación integral de cerca de 1.600 luminarias, mientras que en el resto del municipio se aprovecharán las carcasas que se encuentran en buen estado para sustituir las placas Led y los componentes electrónicos, una solución que permitirá reducir costes, aprovechar materiales y fomentar la economía circular.

Temperatura de color de la iluminación por debajo de los 2.200 grados Kelvin

Una de las principales novedades será la reducción de la temperatura de color de la iluminación pública hasta los 2.200 grados Kelvin, o incluso menos en la zona litoral, donde se incorporarán sistemas que permitirán variar la temperatura de color en función del horario.

La utilización de una luz de tonalidad más cálida contribuirá a reducir la contaminación lumínica, siguiendo las recomendaciones de la Fundación Starlight, a la que está adherido Carballo, y del Comité Español de Iluminación.

Según destacó Iván Andrade, Carballo será el primer ayuntamiento de Galicia en contar con la totalidad de su iluminación pública con una temperatura de color igual o inferior a los 2.200 grados Kelvin. En términos de eficiencia energética, la evolución experimentada desde el año 2013, con la incorporación de las sucesivas mejoras tecnológicas, permitirá alcanzar un ahorro acumulado próximo al 90% con respecto a la situación de partida.

La utilización de una luz de tonalidad más cálida contribuirá a reducir la contaminación lumínica, siguiendo las recomendaciones de la Fundación Starlight, a la que está adherido Carballo, y del Comité Español de Iluminación. Segundo destacó Iván Andrade, Carballo será el primer ayuntamiento de Galicia en contar con la totalidad de su iluminación pública con una temperatura de color igual o inferior a los 2.200 grados Kelvin. En términos de eficiencia energética, la evolución experimentada desde el año 2013, con la incorporación de las sucesivas mejoras tecnológicas, permitirá alcanzar un ahorro acumulado próximo al 90% con respecto a la situación de partida.

La propuesta de adjudicación, que supone una baja del 6% con respecto al precio de licitación, permitirá ampliar las prestaciones del servicio manteniendo un costo anual similar al actual.

Entre las principales novedades del contrato figuran: La incorporación del mantenimiento de los semáforos; la ampliación de las actuaciones de conservación y mantenimiento; el refuerzo de la iluminación de los pasos de cebra en la zona urbana; el incremento en un 30% de los elementos de iluminación ornamental navideña y de las fiestas de San Xoán; la mejora de la iluminación de espacios públicos y de ocio; la incorporación de iluminación específica en parques destinados a la población adolescente; la implantación de un sistema de iluminación RGB en la sede consistorial, que permitirá iluminar la fachada con diferentes colores con motivo de conmemoraciones y campañas de sensibilización.

La inversión será asumido inicialmente por la empresa adjudicataria y amortizada a lo largo de la vigencia del contrato, un modelo que permite al Ayuntamiento acometer una transformación de gran envergadura sin tener que afrontar de manera inmediata la totalidad del desembolso económico.

Segunda fase del POS+ Adicional

Otro de los asuntos destacados de la sesión plenaria del lunes será la aprobación de la segunda fase del POS+ Adicional 4/2026 de la Diputación de A Coruña, que permitirá financiar un proyecto de abastecimiento y saneamiento en los lugares de Sambade, Salto y Traviesas, con un presupuesto de 715.630,76 euros.

Se trata de una nueva separata del proyecto global de abastecimiento y saneamiento de la zona costera de Carballo, redactado por la Xunta de Galicia y que supera los tres millones de euros de presupuesto. Ante la imposibilidad de asumir de manera simultánea una inversión de esa magnitud, el Concello de Carballo optó por dividir el proyecto en diferentes actuaciones para avanzar progresivamente en la dotación de estos servicios.

El alcalde, Daniel Pérez, destacó que, con esta nueva intervención, el gobierno municipal continúa cumpliendo los compromisos adquiridos con la vecindad en los consellos parroquiales de la costa. Entre esta actuación y la primera separata del proyecto, la inversión impulsada por el Ayuntamiento se acercará al millón de euros.

Daniel Pérez incidió, no obstante, en la necesidad de contar con la colaboración de la administración autonómica para completar el proyecto. El Concello solicitará la implicación de la Xunta, a través de Augas de Galicia, para poder extender estos servicios básicos al conjunto de la zona costera.

Nuevo servicio para los empresarios del polígono

La corporación municipal abordará también la aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Carballo y Ecoxem, la entidad urbanística de conservación, gestión y modernización del Polígono de Carballo, para la gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la báscula de pesaje instalada en el parque empresarial.

La actuación forma parte del esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento en los últimos años para mejorar las infraestructuras y los servicios del polígono, que esta misma semana recibió la marca Q de calidad.

Entre los años 2021 y 2025, el Concello de Carballo invirtió alrededor de 1,3 millones de euros en el parque empresarial, a los que se suman otras inversiones recientes por valor de unos 250.000 euros. Daniel Pérez puso en valor el esfuerzo realizado desde la administración local para acompañar el dinamismo del empresariado carballés y apoyar las aspiraciones de crecimiento del polígono industrial.

Más asuntos

En la parte resolutiva de la sesión figura también la aprobación de la revisión de precios número 13 del contrato de recogida de basura, transporte, punto limpio y perrera municipal, una actualización prevista en las propias condiciones del contrato.

El pleno también incluirá la declaración institucional con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el debate de una moción del grupo municipal socialista en defensa de una educación inclusiva y para instar a la Xunta de Galicia a la paralización del proyecto piloto Aulas Senda.