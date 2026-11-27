Progama Concilia en Carballo AEC

El Concello de Carballo, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad, pone a disposición de las familias una nueva edición del programa Concilia, en este caso con motivo de la jornada no lectiva del lunes 7 de diciembre, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

El servicio, dirigido al alumnado de todos los centros escolares de Carballo, se desarrollará en las instalaciones de Pequeñís, situadas en calle Álvaro Cunqueiro, número 1, bajo, en horario de 7.00 la 14.30 horas. El precio establecido en la ordenanza municipal es de 10,40 euros por jornada, con el servicio de desayuno incluido.

Las familias interesadas deberán presentar la correspondiente solicitud a través del Registro Xeral del Concello de Carballo, bien presencialmente o a través de la sede electrónica municipal (https://carballo.sedelectronica.gal), o por cualesquiera de las otras vías legalmente establecidas.

Con el formulario de solicitud deberá entregarse la seguiente documentación: Fotocopia del DNI del niño-a, fotocopia de la tarjeta sanitaria, fotocopia de la madre, del padre o de la persona tutora legal y certificado de la cuenta bancaria para la domiciliación del pago.

El plazo de inscripción rematará el miércoles 2 de diciembre a las 23.59 horas. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. Para la prestación del servicio será necesario contar con un mínimo de diez participantes. Las anulaciones de reservas realizadas fuera del plazo de inscripción o la no asistencia supondrán igualmente el abono del servicio.

Para más información, las familias pueden contactar con el Centro de Información á Muller (CIM) del Concell,o de Carballo a través de los teléfonos 981 700 688 y 638 123 460.

Con iniciativas como el programa Concilia, el Ayuntamiento de Carballo refuerza su compromiso con la conciliación y con la igualdad de oportunidades, ofreciendo recursos que contribuyen a dar respuesta a las necesidades de las familias también durante los días no lectivos del calendario escolar.