Los establecimientos de Carballo se suman al Black Friday Mar Casal

Los comercios de Carballo, al igual que otros de la Costa da Morte, se suman al Black Friday, con importantes descuentos, promociones y sorteos. Entre este viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, 39 comercios del Centro Comercial Aberto (CCA) participan en la campaña del "viernes negro", que se ha extendido por todo el mundo.

Moda, calzado, hogar, decoración, telefonía, informática, segunda mano, electrodomésticos, libros, juguetes... Son algunos de los productos que se podrán adquirir este fin de semana con importantes descuentos, con una media de un 20% menos. Este viernes ya se registró mucha actividad y se espera que se intensifique entre el sábado y el domingo.

Además, muchos establecimientos que normalmente cierran sus puertas los sábado de tarde, abrirán en esta jornada para aprovechar el tirón del Black Friday. El domingo 29 es el feirón, al coincidir el quinto domingo de mes, por lo que la actividad está garantizada.

Además, las compras de estos días tienen premio. Se entrega a los clientes una papeleta para participar en el sorteo de 300 euros en premios, dos cheques diarios de 50 euros para consumir en el comercio local, que se sortearán el lunes 30, a través del Instagram del CCA (14.00 horas).