Alba Flores estrenó en Galicia 'Libres!!! en el FIOT de Carballo Raúl López Molina

El espectáculo ‘Libres!!!’, de Esther Carrodeguas, bajo la dirección de Andrés Lima y protagonizado por Alba Flores, fue el ganador del Premio del Público de la edición número 35 del Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, que remataba el 31 de octubre con un balance muy positivo. El festival reunió a cerca de 13.000 personas a lo largo de seis semanas, con 43 espectáculos y 25 actividades paralelas.

La programación de sala logró una puntuación media del público de un 4,27 sobre 5, mientras que la valoración global fue algo superior, con un 4,37, con un total de 2.359 votantes registrados. La obra ganadora, ‘Libres!!!’, de la compañía Teatro del Barrio, alcanzó un 4,88 sobre 5, mientras que la segunda posición fue para ‘Las Gratitudes’, protagonizada por Gloria Muñoz, que obtuvo un 4,83. Le siguió muy de cerca ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’, de Rafael Álvarez, El Brujo, que cerró el festival, con un 4,81.

Por su parte, ‘A vergonza era verde e comeuna a vaca’, de la compañía de Alicia López, fue seleccionado como el mejor espectáculo del Certame de Micro-Escenas M2, mientras que Abril González, de la compañía La Tercera, con la pieza ‘Fogar’, fue la ganadora del Premio del Público a la mejor interpretación en este certamen.

El presidente de la asociación Telón e Aparte, organizadora del FIOT, Alberto Sueiro, mostró su satisfacción por los 35 años de vida, que supone “celebrar unha comunidade que medra arredor do teatro”. El balance de esta edición, dijo, confirma que el FIOT es “un proxecto cultural colectivo, construído durante décadas co compromiso do público, das compañías, institucións, entidades colaboradoras e dun equipo humano que fai posible que Carballose converta cada outono nun punto de encontro único para as artes escénicas”.

“Estamos especialmente satisfeitos coa resposta á programación, cun público fiel e volcado desde a mesma presentación do programa, pero tamén coa capacidade de seguir abrindo novos espazos de participación, acompañar os procesos de creación e achegar o teatro a espectadores e espectadoras cada vez máis diversos", añadió Alberto Sueiro, quien destacó que el FIOT mantiene viva su "vocación de ser motor da cultura galega desde o territorio, de crear oportunidades para o talento e de facer da cultura unha experiencia compartida".

"A resposta tan positiva e incondicional na asistencia, na prensa, na sala e na rúa fainos querer seguir con gañas e forza cara unha nova entrega do FIOT en 2027”, subrayó Sueiro, al tiempo que agradeció a todas las personas que después de 35 años "o corazón do teatro en Galicia siga latexando con forza".

O FIOT cierra una edición marcada por la excelente acogida de sus propuestas y por la consolidación de sus diferentes ciclos de programación, tal como indica la organización. La respuesta fue especialmente destacada en el Programa de Sala, que alcanzó el 100 % de ocupación, y en el ciclo OTNI, con un 97,67 %, confirmando el interés del público por una programación que combina grandes nombres de la escena contemporánea, creaciones innovadoras y propuestas que exploran nuevos lenguajes escénicos.

En el conjunto de los espectáculos con aforo, la ocupación fue del 83,10 %, mientras que en los espectáculos de entrada de pago alcanzó el 80,80 %. También destacan los resultados del Certame de Micro-Escenas M², con una ocupación del 98,98 %, y del FIOTeen, que llegó al 96,22 %.