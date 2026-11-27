Festival a Santa Cecilia en el Pazo da Cultura de Carballo el pasado año Raúl López Molina

El festival de Santa Cecilia pone el broche de oro al Novembro con Música de Carballo. Un año más, la Coral Polifónica de Bergantiños organiza el concierto, este sábado 28 de noviembre, en el Pazo da Cultura de Carballo, a partir de las ocho de la tarde. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

La coral carballesa fundada en 1969 cuenta desde hace más de 30 años con la dirección musical de Gloria de los Ángeles Pardines. En esta edición, la formación estará acompañada por dos agrupaciones invitadas: la Coral Alecrín de Brión de Ferrol y la Coral Casa do Mar de A Coruña.