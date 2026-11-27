Vista del núcleo de Cances EC

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña juzga entre este martes y jueves, del 1 al 3 de diciembre, a un joven por acuchillar en 2024, cuando tenía 18 años, a un septuagenario en Carballo. Fiscalía pide 13 años de cárcel por intento de asesinato.

Según el escrito de Fiscalía, el joven se encontró en la parroquia de Cances con un vecino de 78 años en la tarde del 15 de noviembre de 2024. Tras preguntarle si tenía cocaína y decirle la víctima que no, el joven sacó de modo imprevisto un cuchillo con el lomo dentado y una hoja de 18 centímetros que le clavó en el tórax y la cara.

Ambos cayeron al suelo y el septuagenario consiguió arrebatarle el cuchillo, “si bien el procesado, lejos de finalizar la agresión, le golpeó repetidamente en la región facial”, hasta que acudió al lugar otro vecino, que separó al procesado de la víctima.

El septuagenario consiguió llegar a su vivienda y cerrar con llave. Sin embargo, el acusado, “con ánimo de menoscabar la propiedad ajena”, procedió a fracturar varios cristales de la entrada y de la ventana de la cocina.

Así, la fiscal considera que el agresor procedió “con evidente ánimo de acabar con la vida” de la víctima, contra quien actuó “teniendo en cuenta su edad” y su movilidad reducida, al necesitar una muleta para desplazarse.

Por estos hecho el hombre necesitó 56 días para curarse de sus lesiones, incluida casi una semana en la UCI.

La acusación pública reclama unos 4.000 euros de indemnización por las lesiones, 11.400 euros por el perjuicio estético ocasionado, 10.000 euros por daño moral y más de 700 euros entre los daños causados a la vivienda y pertenencias.

Además, Fiscalía pide una multa de unos 900 euros por los daños y requiere que el agresor no se pueda aproximar a menos de 1.000 metros de la víctima durante 20 años.

El joven se encuentra en prisión sin fianza por estos hechos desde el 18 de noviembre de 2024.