Alumnado de Soldadura e Caldeiraría do IES Monte Neme coñece as empresas do sector
No proxecto de FP Dual que se imparte no Fórum Carballo fórmanse 29 alumnos
O alumnado do ciclo medio de Soldadura e Caldeiraría do IES Monte Neme, que se imparte no Fórum Carballo dentro dun proxecto de FP Dual, comezou esta semana unha serie de visitas ás empresas que colaboran na súa formación. Na primeira xornada o grupo estivo en Steelcore, en Ordes; en Fresno Metal, do Grupo Malasa, en Cerceda; e en Mantiñán, en Carral.
As visitas seguirán o vindeiro martes, 1 de decembro, cunha ruta pola costa e por Carballo. Entre outras, está previsto pasar por Glaucor Ingeniería, en Ponteceso; por Gerca Acero y Metal, en Vimianzo; por Unemsa, en Coristanco; e por Suárez Elaborados Metálicos e Weldcar, en Carballo.
Neste proxecto de FP Dual fórmanse 29 alumnos e alumnas, coa colaboración de máis de dez empresas de Bergantiños e da contorna. Boa parte da súa formación terá lugar nestes talleres, e por iso as visitas serven para que o alumnado coñeza de primeira man onde vai traballar, como se organiza unha planta de produción e que se lle vai pedir.
Nas empresas o alumnado puido ver o alto grao de especialización que hai hoxe no sector e as tecnoloxías máis recentes que se empregan. Unha delas repetiuse en todas as visitas: a soldadura láser. Todas as empresas visitadas buscan profesionais que saiban traballar con ela. É un proceso que se está a estender rápido nos talleres de caldeiraría, sobre todo en chapa fina de inoxidable, aceiro e aluminio, porque é moito máis rápido que a soldadura TIG, deforma menos a peza e case non deixa traballo de repasado.
Para dar resposta a esa demanda, o Fórum Carballo, dependente do Concello de Carballo, ten previsto mercar equipamento de soldadura laser para que o alumnado do ciclo e das accións de formación ocupacional que se imparten no Forum poidan practicar este proceso antes de chegar á empresa.
Todas as empresas visitadas tamén coinciden en que hai demanda de profesionais da soldadura e contan con que siga medrando nos vindeiros anos.