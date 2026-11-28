Comida de la asociación de pensionistas y jubilados de Sofán el pasado año Raúl López

La Asociación de Pensionistas y Jubilados de Sofán, en el municipio de Carballo, celebra este domingo 29 de noviembre su II Festa do Socio, a la que acudirán un total de 710 personas.

El encuentro será en el pabellón polideportivo de A Silva, en el municipio vecino de Cerceda, a partir de las 14.30 horas. El menú, típico de esta época del año, está compuesto por callos y carne ao caldeiro, además de postres y bebidas. Además, para los socios es totalmente gratuito. El resto de los comensales tendrá que abonar 35 euros.