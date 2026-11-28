Presentación de los libros de Mónica Prego Mar Casal

La gastronomía gallega, masas, empanadas y saberes tradicionales fueron los principales protagonistas este viernes en las Escolas do Xardín Agra de Caldas de Carballo, de la mano de la autora y divulgadora gastronómica Mónica Prego.

Mónica Prego presentó 'Na boca do forno. El arte de la empanada gallega', un libro en el que la autora nos acerca a unos de los grandes referentes de nuestra gastronomía a través de las masas y de los rellenos que forman parte da tradición culinaria gallega.

También habló la autora sobre su otra obra 'Amasando Galicia sin gluten', donde la autora explora las posibilidades de adaptar las elaboraciones tradicionales a las necesidades alimentarias actuales, demostrando que la tradición también puede ser inclusiva. Siendo el pan y las masas una de las señales de identidad de Carballo, fue muy bien acogida la cita con la autora, que estuvo acompañada de Moncho Vilar.