Una sesión de baile en el mercado IG

La música de Martín Carrión despedirá los domingos de baile del mes de noviembre en Carballo. Como ocurre todas las semanas, el baile en el mercado municipal comenzará a las seis de la tarde y se prolongará hasta las nueve, con tres horas intensas de diversión entre los asistentes.

Las sesiones de baile continuarán igualmente en el mes de diciembre, cuando también está prevista la gran fiesta pre fin de año, el domingo 27 en la carpa de la Praza do Concello. En esta ocasión estará dirigido a todas las edades.