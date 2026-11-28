Un Nadal de "18 follas" para as 18 parroquias de Carballo
O Concello carballés presenta unha intensa programación, coa implicación de todas as áreas de goberno
O Goberno local de Carballo presentou este sábado a programación de Nadal, con actividades para todas as idades, froito do traballo transversal das distintas áreas municipais e da colaboración de empresas, asociacións e entidades locais. “Carballo son as 18 parroquias, son 18 follas de carballo que son as que constitúen a fortaleza do noso concello", resumiu o alcalde, Daniel Pérez, durante a presentación, facendo alusión á nova identidade corporativa municipal. O rexedor estuvo acompañado polos membros do seu equipo de goberno.
A concelleira de Cultura e Festas, Maruxa Suárez, foi a encargada de conducir a presentación e de realizar un percorrido pola programación, desde o acendido da iluminación ornamental ata a tradicional cabalgata de Reis, dando paso aos seus compañeiros e compañeiras para explicar as principais propostas de cada ámbito de xestión municipal.
O alcalde puxo en valor precisamente ese traballo en común de practicamente todas as concellarías, que demostra, tamén no Nadal, a capacidade do goberno municipal para funcionar “como unha máquina ben engraxada” cun único obxectivo: “Darlle a Carballo o Nadal que merece”.
A Praza do Concello será o escenario, o venres 4 de decembro, ás 18.30 horas, do acendido da iluminación de Nadal, que estará acompañado dunha chocolatada popular e da animación musical da Charanga Bicoia. Será o punto de partida da programación, que se desenvolverá neste escenario, no Pazo da Cultura, nas bibliotecas, no mercado municipal, nas rúas e nas parroquias.
A maxia será un dos grandes fíos condutores da programación deste ano. Oito profesionais do ilusionismo pasarán por Carballo durante as festas, entre eles as dúas magas galegas. O mago Antón estará o 26 de decembro co seu Magomóvil. E a maxia tamén formará parte do Nadal Pequespectacular, con 4 espectáculos os días 27, 28, 29 e 30 de decembro.
Ciencia, tecnoloxía e maxia
O proxecto europeo Talento quilómetro cero (TALK0) incorpora dúas importantes novidades á programación municipal de Nadal, como explicou o concelleiro de Innovación, Iván Andrade.
Tras a experiencia da Noite Europea das Persoas Investigadoras, os días 2, 3 e 4 de xaneiro desenvolverase o ciclo Nadal Máxico, que combinará espectáculos de ilusionismo e divulgación científica con obradoiros nos que os nenos e as nenas poderán experimentar e descubrir os segredos da maxia. Magia en la manga, Martín Camiña, a Maga Fani e o Mago Richard serán os protagonistas destas tres xornadas.
Tamén no marco do TALK0 desenvolverase o 29 de decembro a iniciativa Pequenas landras de Nadal, unha mañá de obradoiros tecnolóxicos para descubrir, a través do xogo, aplicacións prácticas da ciencia e da tecnoloxía, como a elaboración de postais con luces LED, adornos con bolígrafos 3D, pulseiras con mensaxes secretas ou chaveiros con código Morse.
Unha das grandes novidades da programación deste ano será a celebración dunha festa infantil de Fin de Ano, o mércores 30 de decembro, a partir das 17.00 horas, na carpa da Praza do Concello. Haberá música, baile, karaoke, obradoiros, xogos e moitas sorpresas.
A conciliación familiar é outro dos obxectivos fundamentais da programación. A concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, destacou neste ámbito tanto o programa Concilia como o Augacamp Nadal, que se desenvolverá do 22 de decembro ao 7 de xaneiro no CEIP Fogar, con 100 prazas e unha oferta de actividades que combina deporte, xogos, creatividade e sensibilización ambiental.
Tras o éxito de edicións anteriores, a carpa da Praza do Concello volverá converterse nun gran espazo de lecer infantil do 19 ao 23 de decembro co Mundo Xogo Nadal, que incorpora novas propostas como Minix, dedicado ao fútbol, e unha ampla zona de xogo, aprendizaxe e experimentación para os máis pequenos e pequenas arredor do universo de O polo Pepe, ademais de espazos dedicados a Playmobil, SuperThings e Rolly Toys.
A programación infantil inclúe tamén propostas creativas, obradoiros de sensibilización ambiental e actividades para fomentar a mobilidade activa, como a xincana de elfos sobre rodas do 28 de decembro.
A música estará moi presente ao longo de todas as festas, tanto a través das agrupacións culturais locais como das propostas do Conservatorio Profesional de Música, os concertos, a animación nas rúas e os tradicionais bailes dos domingos.
Fin de Ano e música para todas as idades
O festival de música e baile tradicional, o 19 de decembro no Pazo da Cultura; os cantos de Nadal e Reis, os días 27 de decembro e 3 de xaneiro; os Elfos Musicais ou a actuación de The Crooners na Feira Doce son algunhas das citas dunha programación que aposta pola música en directo e pola posta en valor do patrimonio cultural.
A concelleira de Terceira Idade, María Mar Eirís, reivindicou o Nadal como un espazo de encontro e convivencia, con actividades que permitan compartir as festas independentemente da idade. Entre elas destaca o baile Pre Fin de Ano, que se celebrará o domingo 27 de decembro na carpa da Praza do Concello, con música, animación e badaladas.
Do 5 ao 8 de decembro celebrarase a Feira de Artesanía, que reunirá a 24 expositores e que, ademais de promover o traballo artesanal de Carballo e Bergantiños, ofrecerá un amplo programa de obradoiros para todas as idades, actividades de animación e propostas solidarias a favor de O Legado de Max.
Os días 12 e 13 de decembro será a quenda da Feira Doce, con 16 expositores, obradoiros infantís, música e danza de Senegal, a visita do Apalpador e unha sesión vermú con The Crooners.
O concelleiro de Feiras e Mercados, Ramón Varela, agradeceu a implicación do empresariado, das entidades e das persoas colaboradoras que contribúen a facer realidade esta programación e que, coa súa aposta polo local, axudan a dinamizar a economía carballesa.
O programa municipal incorpora tamén as iniciativas promovidas polo comercio e a hostalaría, nunhas datas especialmente importantes para estes sectores.
A concelleira de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, destacou a importancia das propostas incluídas nos programas Decembro en Familia e Nadal con Apego. Son actividades que, a través de cousas tan sinxelas como compartir un conto, un xogo, unha canción ou unha foliada, contribúen a fortalecer os vínculos familiares e a favorecer a transmisión da lingua galega.
Unha das citas máis especiais será o 18 de decembro, cunha tarde de Nadal con Apego na que haberá unha visita do Apalpador, obradoiros de foliada e unha foliada aberta á participación das familias.
Ángeles Pacoret referiuse tamén ao calendario municipal do 2027, dedicado ao pan de Carballo, que xa está a disposición da veciñanza e que constitúe o punto de partida dun ano dedicado á promoción dun dos principais sinais de identidade do noso concello.