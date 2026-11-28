Personal de Vieiro impartiendo el programa en una clase Vieiro

La adolescencia comienza a tomar forma mucho antes de llegar a ella. Por eso, proporcionar a los niños y niñas herramientas que les permitan tomar decisiones, afrontar situaciones cotidianas y desarrollar una actitud crítica ante posibles conductas de riesgo constituye una parte fundamental de la prevención.

Con este propósito, la Asociación Vieiro continúa acercando su labor preventiva a los centros educativos a través del programa 'Creando Saúde', una propuesta de intervención dirigida al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria que apuesta por la educación para la salud y la adquisición de competencias personales y sociales desde edades tempranas.

El programa se articula en torno a tres bloques formativos complementarios, diseñados para abordar diferentes aspectos que influyen en el bienestar y el desarrollo de los escolares.

La propuesta comienza con “Construye”, un bloque orientado al desarrollo de habilidades esenciales para la vida diaria. Su finalidad es proporcionar al alumnado recursos personales que le ayuden a desenvolverse en su entorno, afrontar diferentes situaciones y fortalecer sus capacidades para la toma de decisiones. Este apartado consta de cuatro sesiones.

El segundo bloque, 'Tú eliges', pone el foco en la prevención de las adicciones mediante información clara, objetiva y adaptada a la edad del alumnado sobre las distintas sustancias adictivas a las que puede verse expuesto. A través de dos sesiones, se busca favorecer el conocimiento, la reflexión y una mayor capacidad para identificar los riesgos asociados a su consumo.

Por último, 'Des-conecta' aborda uno de los grandes retos educativos y sociales de la actualidad: la relación de los menores con las nuevas tecnologías. Sus tres sesiones están destinadas a proporcionar conocimientos y herramientas para fomentar un uso saludable, seguro y responsable de los dispositivos digitales, favoreciendo hábitos tecnológicos adecuados.

'Creando Saúde' se desarrolla con una periodicidad semanal con una duración aproximada de 50 minutos cada una. El programa busca que los escolares no solo reciban información, sino que también desarrollen habilidades y actitudes que les permitan afrontar con mayor autonomía y responsabilidad las decisiones y situaciones que puedan surgir en su vida cotidiana.

La intervención en el ámbito escolar permite acercar estos aprendizajes a los menores en una etapa especialmente importante para la adquisición de hábitos y valores que influirán en su desarrollo futuro.

Desde Vieiro quieren agradecer la buena acogida y colaboración de los centros educativos que se han sumado a esta iniciativa, así como la disposición de sus equipos directivos y profesorado, cuyas facilidades han permitido a las profesionales de la entidad desarrollar el programa.