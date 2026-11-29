La concurrencia abarrotó el polideportivo de A Silva Raúl López

El gran poder de convocatoria de la Asociación de Pensionistas e Jubilados de Sofán quedó de nuevo demostrado este domingo. Un total de 710 personas acudieron finalmente a la II Festa do Socio, para la que se escogió como escenario el pabellón polideportivo de A Silva, en el vecino municipio de Cerceda.

La celebración consistió en un 'xantar' idóneo para combatir el frío: callos y carne ao caldeiro para empezar, seguido de postre y café. La gran mayoría de los asistentes eran socios de la entidad, por lo que no tuvieron que pagar nada, mientras que los que no eran socios y optaron por acompañarlos tuvieron que pagar 35 euros. Entre los asistentes figuró el alcalde del municipio anfitrión, Juan Manuel Rodríguez García, que también se lo pasó en grande.