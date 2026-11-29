Domingo de feirón en Carballo Raúl López Molina

Último feirón del año en Carballo, que coincidió con la jornada electoral de este 29 de noviembre. Aunque la climatología ayudó, con sol y buena temperatura, después de muchos días de lluvia, hubo menos movimiento de lo esperado de cualquier feirón, que corresponde al quinto domingo de mes. La jornada electoral pudo influir para restar afluencia en este día.

También se apreciaban menos comerciantes en la Praza do Concello y menos cosecheros de los habituales en este mercado. Los precios se mantienen estables en esta época del año, en la que destacan principalmente las verduras para los caldos.

La única excepción son los huevos, que se han disparado en las últimas semanas. En algunos casos se pagaban hasta los siete euros la docena. El principal motivo de esta subida es su escasez, puesto que las gallinas están menos ponedoras en esta temporada.