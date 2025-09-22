El Bergantiños Femenino inicia la liga con un triunfo en el campo del Victoria herculino

Las carballesas celebrando el triunfo en los vestuarios de VismaCedida

El Bergantiños Femenino empezó de manera inmejorable la reestructurada competición de Tercera Federación al ganar en la capital herculina al Victoria por 1-2.

Pese a todo, el equipo que ahora dirige Raúl Martos no entró con buen pie al partido.

En la primera mitad el control y el dominio correspondieron al conjunto herculina, mientras las rojillas tenían muchos problemas para frenar el juego combinativo de las rivales.

La superioridad coruñesa empezó a reflejarse en el marcador a la media hora con un gol de Candela Vázquez.

El gol encajado hizo reaccionar a las carballesas, que se soltaron los nervios y empezaron a jugar mejor.

Poco a poco dieron un paso al frente y, justo en la prolongación de la primera mitad, lograron igualar gracias a un buen disparo desde fuera del área de Laura Izard.

Con 1-1 en el marcador y reparto de ocasiones en una y otra portería se llegó al descanso.

En la segunda el técnico carballés apostó por cambiar de sistema para dificultar el juego combinativo de las herculinas, cosa que consiguió.

En esta fase las rojillas estuvieron mucho mejor en la presión y siguieron llegando con peligro al área del Victoria, equipo que también tuvo sus opciones.

Sin embargo, fueron las visitantes las que acertaron por medio de su incombustible goleadora Cruz, quien mandó al fondo de la portería coruñesa un balón centrado desde la banda por Laura Izard.

Los tres puntos sirven para reforzar la confianza de un Bergantiños Femenino que el domingo recibirá a un Tomiño que empezó la liga con derrota en casa.

Ficha técnica:

Victoria: Ainhoa; Carla Riomao, Carla Amado, Andrea Díaz, Alba Muñiz, Marta Rodríguez (Sofía, min.58), Candela Vázquez, Nuria Sánchez (Alma Reiriz, min.78), Blanca Rodríguez, Lucía Lorenzo (Olivia, min. 58) y Macarena.

Bergantiños: Lucía Ameal; Lara López, Cruz Sánchez, Noa Fariña (Claudia Barreiro, min. 78), Erika González (Nadia, min. 78), Laura Caamaño (Daniela Basalo, min. 72), Noelia Gómez (María Tojo, min. 55), Laura Izard, Daniela Agilda (Inés, min. 46), Alba Garabal y Andrea Ansede.

Goles: 1-0, min. 31: Candela Vázquez; 1-1, min. 45: Laura Izard: 1-2, min. 89: Cruz Sánchez.

Árbitro: Francisco Xabier Rodríguez Campos, auxiliado en las bandas por Edith Pereyra y Vanesa Paredes.