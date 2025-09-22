Lamas: “El Bergan hizo un partido muy completo ante el Numancia”

Esta vez Simón Lamas optó por Sola para el lateral izquierdo, dando descanso a un Amín que se quedó en el banquillo | raúl lópezRaúl López Molina

A la tercera fue la vencida y el Bergantiños pudo sumar su primer triunfo en la competición liguera de Segunda Federación 2025-2026.

Los carballeses en un gran partido se impusieron por 3-1 a todo un Numancia, uno de los máximos favoritos al título.

El once rojillo completó una gran actuación coral, aunque hubo jugadores determinantes, caso del catalán Marru, que con sus dos nuevos goles se consolida como máximo realizador del equipo.

En la comparecencia de prensa posterior al choque el técnico, Simón Lamas, se mostraba tremendamente satisfecho, al punto de asegurar que “hicimos un partido muy completo, de principio a fin”.

También destaca la mejoría defensiva experimentada con respecto a los partidos anteriores, sobre todo en lo tocante al juego aéreo, apartado en el que se mostraron más frágiles en citas precedentes.

“Empezamos muy bien, con una buena presión y sin hundirnos demasiado atrás”, explica el preparador, para seguir resaltando el comportamiento atrás de los suyos: “En defensa concedimos muy pocas situaciones de peligro, que fueron más errores nuestros que aciertos del Numancia”.

Al respecto insiste en que los rojillos supieron neutralizar con acierto las virtudes del rival, entre ellas el juego directo.

Una de las claves para mantener a raya el ataque soriano estuvo, incide Lamas, “en el gran trabajo que hicieron Álex y Marru con los laterales del Numancia”, que sobresalen por ser muy profundos.

Por lo que respecta a la vertiente ofensiva, considera que el equipo supo interpretar acertadamente lo que requería cada momento del encuentro.

“Estuvimos muy bien tanto cuando tocaba atacar por dentro, como cuando se generaban espacios a la espalda de la defensa visitantes, momento en el que tanto Marru como Álex Pérez entraron con acierto por fuera”.

El técnico lucense otorga un gran valor al triunfo por cuanto “necesitábamos ganar ya un partido y este resultado nos va a dar confianza y a reforzar el trabajo que venimos haciendo”.

También confía en que esa victoria y el nivel exhibido por el equipo hayan permitido disfrutar a los aficionados que acudieron a As Eiroas, a los que esperar dar muchas más alegrías esta temporada.

La primera oportunidad para hacerlo será el sábado próximo en tierras asturianas, a donde viajarán para enfrentarse en liga al Marino de Luanco.

El miércoles siguiente, 1 de octubre, llegará la ansiada cita copera ante el Ourense, que puede valer un billete para la Copa del Rey.