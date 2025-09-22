Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Lamas: “El Bergan hizo un partido muy completo ante el Numancia”

El triunfo puede ser muy importante a nivel  anímico para los próximos compromisos

Redacción
22/09/2025 17:48
Esta vez Simón Lamas optó por Sola para el lateral izquierdo, dando descanso a un Amín que se quedó en el banquillo | raúl lópez
Esta vez Simón Lamas optó por Sola para el lateral izquierdo, dando descanso a un Amín que se quedó en el banquillo | raúl lópezRaúl López Molina

A la tercera fue la vencida y el Bergantiños pudo sumar su primer triunfo en la competición liguera de Segunda Federación 2025-2026.

 

Los carballeses en un gran partido se impusieron por 3-1 a todo un Numancia, uno de los máximos favoritos al título. 

El once rojillo completó una gran actuación coral, aunque hubo jugadores determinantes, caso del catalán Marru, que con sus dos nuevos goles se consolida como máximo realizador del equipo. 

En la comparecencia de prensa posterior al choque el técnico, Simón Lamas, se mostraba tremendamente satisfecho, al punto de asegurar que “hicimos un partido muy completo, de principio a fin”. 

También destaca la mejoría defensiva experimentada con respecto a los partidos anteriores, sobre todo en lo tocante al juego aéreo, apartado en el que se mostraron más frágiles en citas precedentes. 

“Empezamos muy bien, con una buena presión y sin hundirnos demasiado atrás”, explica el preparador, para seguir resaltando el comportamiento atrás de los suyos: “En defensa concedimos muy pocas situaciones de peligro, que fueron más errores nuestros que aciertos del Numancia”. 

Al respecto insiste en que los rojillos supieron neutralizar con acierto las virtudes del rival, entre ellas el juego directo. 

Una de las claves para mantener a raya el ataque soriano estuvo, incide Lamas, “en el gran trabajo que hicieron Álex y Marru con los laterales del Numancia”, que sobresalen por ser muy profundos. 

Por lo que respecta a la vertiente ofensiva, considera que el equipo supo interpretar acertadamente lo que requería cada momento del encuentro. 

“Estuvimos muy bien tanto cuando tocaba atacar por dentro, como cuando se generaban espacios a la espalda de la defensa visitantes, momento en el que tanto Marru como Álex Pérez entraron con acierto por fuera”. 

El técnico lucense otorga un gran valor al triunfo por cuanto “necesitábamos ganar ya un partido y este resultado nos va a dar confianza y a reforzar el trabajo que venimos haciendo”. 

También confía en que esa victoria y el nivel exhibido por el equipo hayan permitido disfrutar a los aficionados que acudieron a As Eiroas, a los que esperar dar muchas más alegrías esta temporada. 

La primera oportunidad para hacerlo será el sábado próximo en tierras asturianas, a donde viajarán para enfrentarse en liga al Marino de Luanco. 

El miércoles siguiente, 1 de octubre, llegará la ansiada cita copera ante el Ourense, que puede valer un billete para la Copa del Rey. 

Simón Lamas en el partido ante el Numancia
Simón Lamas en el partido ante el NumanciaRaúl López Molina

Te puede interesar

Gran afluencia de visitantes en el domingo de A Barca

La Barca de Muxía registró cifras récord, con más de 55.000 personas
Redacción
Última sesión plenaria en A Laracha

A Laracha renovará el comité de hermanamiento de Les Sables
Redacción
Alumnos participantes en la caminata

El IES Pedra da Aguia celebra el comienzo oficial del curso con una salida de convivencia
Redacción
Las carballesas celebrando el triunfo en los vestuarios de Visma

El Bergantiños Femenino inicia la liga con un triunfo en el campo del Victoria herculino
Redacción