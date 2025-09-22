Piragüismo Dumbría gana los Campeonatos de Galicia de Promoción de Slalom

Los piragüistas del CDM P. Dumbría celebrando el éxitoCedida

El Club Deportivo Municipal Piragüismo Dumbría dio la gran sorpresa en el apartado por equipos al proclamarse campeón de Galicia de Promoción de Slalom, reservado a las categorías infantil, alevín, benjamín y prebenjamín.

La competición se disputó en aguas del río Tea, en Mondariz Balneario.

El club costero, que no había logrado ningún podio por clubes en toda la temporada, se impuso por 13 puntos al favorito, el CDM Teixugos de Goián, y a los anfitriones del Clube Tea de Mondariz Balneario, que fue tercero por equipos, con un total de 185 puntos, 60 menos que los ganadores.

El titulo se cimentó en la espectacular actuación de sus deportistas, sobre todo en categoría femenina, en la que la dumbriesa Carmen Llaria, en k1 alevín, y la mazaricana Yara Lado, en K1 benjamín, se proclamaron nuevas campeonas gallegas.

Llaria quedó además subcampeona gallega en C1.

Carmen Llaria en lo más alto del podioCedida

Las restantes preseas fueron todas de bronce y corrieron a cargo de Vega Cives, tercera en K1 alevín; Elena Insua, en el C1, Clara Mancebo, en K1 infantil; Juan Manuel Ferrer, en K1 benjamín; y Mateo Lado, bronce también en K1 pre-benjamín.

Yara Lado, campeona de Galicia en K1 benjamín

“Contabamos con entrar no podium no Campionato polo muitísimo traballo que se fixo durante o verán, pero non contabamos con gañar, as rapazas e os rapaces estiveron todos espectaculares, sin excepción, facendo todos a súa mellor competición datempada”, declaró con orgullo el entrenador del CDM Piragüismo Dumbría, Quique Portela.

La prueba de Mondariz puso fin a la temporada de categorías inferiores del piragüismo gallego, quedando pendiente el Campeonato Xunta de Slalom Absoluto, a celebrar en Dumbría en fecha aún por determinar