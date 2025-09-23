El Xallas Femenino cae ante el Victoria B en su estreno en 1ª División

Plantel del Bergantiños BCedida

El Xallas Femenino no pudo sumar en su histórico debut en la 1ª División Gallega.

Las xalleiras cayeron por 1-2 ante un Victoria B que se adelantó por medio de Ana (de penalti) y Nuria; Olalla (penalti), a poco más de 20 minutos para el final, acortó distancias.

Las jugadoras que entrena Eloy García tardaron en soltarse los nervios propios del debut, aunque crearon ocasiones suficientes para evitar la derrota.

2ª División

En 2ª División también arrancó la liga el pasado fin de semana.

En el grupo I la jornada inicial deparó un derbi entre el Muxía y el Corme, que se saldó con victoria local por 4-2.

Las muxianas empezaron adelantándose por medio de Eva pero sus rivales reaccionaron y le dieron la vuelta al marcador con 2 goles de Cristina.

Laura, Barca Toba y de nuevo Eva, establecieron el 4-2 definitivo.

Con triunfo local finalizó asimismo el Dumbría-San Lázaro (5-3).

Pese a todo, las compostelanas empezaron adelantándose con un 0-2, tras el que las dumbriesas reaccionaron a lo grande para acabar imponiéndose por 5-3, con goles de Martiña (2), Paula (2) y Adriana.

El Bergantiños B doblegó en As Eiroas al Eirís por 2-1, goles ambos de Lucía Canosa.

Por último, el Cee cayó goleado por 6-1 en su visita a Tordoia. Al descanso ya perdían 4-1.