Deportes

El Xuventude Laracha le endosó un 0-10 al Unión Sportiva

En el Grupo III de 3ª Futgal el Bergantiños B también goleó  al Vizoño B y el Atlético Cercedense al Sobrado

Redacción
23/09/2025 19:09
Formación del Xuventude Laracha
Formación del Xuventude LarachaCedida

En los distintos grupos de Tercera Futgal la segunda jornada liguera deparó bastantes marcadores abultados. 

Fue el caso del Unión Sportiva-Xuventude Laracha que se saldó con victoria visitante por 0-10.

Fue un partido sin demasiada historia dada la superioridad de los laracheses, que al descanso ya mandaban por 0-4. 

Rubén Martínez y Sergio Fernández anotaron un ‘hat-trick’ cada uno, David Pose marcó 2 y tanto Nacho Martínez como Mateo Pallas marcaron uno cada uno. 

Con este triunfo los laracheses suman 4 puntos, luego del empate en casa (1-1) en la jornada inaugural ante el Sin Querer. 

Grupo III

En el Grupo III los delanteros también vieron puerta con facilidad, sobre todo los del Bergantiños B y los del Atlético Cercedense. 

Los carballeses jugaron en el campo del Vizoño B, al que acabaron imponiéndose por 1-6, a pesar de que al descanso en el marcador campeaba un 1-1, con gol visitante obra de Martín Souto.

Dos tempraneros goles en la reanudación, logrados por Samuel Porteiro y Víctor Amoedo pusieron en ventaja a los de Jesús Alonso Cousillas, que acabarían anotando otros tres en el descuento ya con los locales entregados. 

El Atl. Cercedense se impuso igualmente al Atlético Sobrado por 0-5.

La superioridad de los de Cerceda se fue plasmando poco a poco con los tantos de Luis Castelo (2), Luis González, David Barreira y Miguel Rico. 

Otro conjunto del mismo municipio, el Rodís FC, sumó asimismo 3 puntos tras imponerse por 3-1 al Ponte Carreira. 

Daniel y Rian adelantaron a los locales, pero un gol de Samuel nada más empezar la segunda mitad devolvió la emoción al choque, hasta que a falta de 20 minutos sentenció Marco. 

Por último, el San Martiño no pasó del empate en O Roxo ante el Teixeiro (1-1). 

Diego adelantó a los visitantes al filo de la media hora de juego y Mar devolvió las tablas cuando faltaban tan solo 3 minutos para el final. 

El líder del grupo es el Bergantiños B con 6 puntos.

