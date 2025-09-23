El Xuventude Laracha le endosó un 0-10 al Unión Sportiva

Formación del Xuventude LarachaCedida

En los distintos grupos de Tercera Futgal la segunda jornada liguera deparó bastantes marcadores abultados.

Fue el caso del Unión Sportiva-Xuventude Laracha que se saldó con victoria visitante por 0-10.

Fue un partido sin demasiada historia dada la superioridad de los laracheses, que al descanso ya mandaban por 0-4.

Rubén Martínez y Sergio Fernández anotaron un ‘hat-trick’ cada uno, David Pose marcó 2 y tanto Nacho Martínez como Mateo Pallas marcaron uno cada uno.

Con este triunfo los laracheses suman 4 puntos, luego del empate en casa (1-1) en la jornada inaugural ante el Sin Querer.

Grupo III

En el Grupo III los delanteros también vieron puerta con facilidad, sobre todo los del Bergantiños B y los del Atlético Cercedense.

Los carballeses jugaron en el campo del Vizoño B, al que acabaron imponiéndose por 1-6, a pesar de que al descanso en el marcador campeaba un 1-1, con gol visitante obra de Martín Souto.

Dos tempraneros goles en la reanudación, logrados por Samuel Porteiro y Víctor Amoedo pusieron en ventaja a los de Jesús Alonso Cousillas, que acabarían anotando otros tres en el descuento ya con los locales entregados.

El Atl. Cercedense se impuso igualmente al Atlético Sobrado por 0-5.

La superioridad de los de Cerceda se fue plasmando poco a poco con los tantos de Luis Castelo (2), Luis González, David Barreira y Miguel Rico.

Otro conjunto del mismo municipio, el Rodís FC, sumó asimismo 3 puntos tras imponerse por 3-1 al Ponte Carreira.

Daniel y Rian adelantaron a los locales, pero un gol de Samuel nada más empezar la segunda mitad devolvió la emoción al choque, hasta que a falta de 20 minutos sentenció Marco.

Por último, el San Martiño no pasó del empate en O Roxo ante el Teixeiro (1-1).

Diego adelantó a los visitantes al filo de la media hora de juego y Mar devolvió las tablas cuando faltaban tan solo 3 minutos para el final.

El líder del grupo es el Bergantiños B con 6 puntos.