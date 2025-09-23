Mi cuenta

Diario de Bergantiños

Deportes

La selección gallega cita a siete deportistas del Sysca para el Nacional de autonomías

La competición se disputa este fin de semana en dos sedes de la provincia pontevedresa 

Redacción
23/09/2025 19:34
Cartel anunciado la convocatoria de los cadetes Lluc Pensado y Mateo Pallas y las fechas de la competición
Cartel anunciado la convocatoria de los cadetes Lluc Pensado y Mateo Pallas y las fechas de la competiciónCedida

Un total de siete deportistas, cinco absolutos y dos cadetes, del Club Sysca representarán a Galicia en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas. 

A la cita, que se celebra el próximo fin de semana en dos sedes pontevedresas, acudirán más de 200 socorristas. 

El viernes por la tarde y el sábado por la mañana los participantes competirán en la piscina Rías do Sur, en Pontevedra, mientras que el sábado por la tarde y el domingo por la mañana lo harán en la playa de Silgar, en Sanxenxo. 

De esta forma, los grandes resultados obtenidos por el Sysca durante la temporada 2024-2025 se han visto recompensados con la convocatoria de siete de sus deportistas. 

Se trata de los cadetes Lluc Pensado y Mateo Pallas, y los absolutos Hugo Martínez, Paula Amado, Javier Agrelo, Andrea Goimil y Gabriel Rodríguez. 

Todos ellos tratarán de contribuir a que la selección anfitriona se alce con el título de campeona de España.

