La selección gallega cita a siete deportistas del Sysca para el Nacional de autonomías

Cartel anunciado la convocatoria de los cadetes Lluc Pensado y Mateo Pallas y las fechas de la competiciónCedida

Un total de siete deportistas, cinco absolutos y dos cadetes, del Club Sysca representarán a Galicia en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas.

A la cita, que se celebra el próximo fin de semana en dos sedes pontevedresas, acudirán más de 200 socorristas.

El viernes por la tarde y el sábado por la mañana los participantes competirán en la piscina Rías do Sur, en Pontevedra, mientras que el sábado por la tarde y el domingo por la mañana lo harán en la playa de Silgar, en Sanxenxo.

De esta forma, los grandes resultados obtenidos por el Sysca durante la temporada 2024-2025 se han visto recompensados con la convocatoria de siete de sus deportistas.

Se trata de los cadetes Lluc Pensado y Mateo Pallas, y los absolutos Hugo Martínez, Paula Amado, Javier Agrelo, Andrea Goimil y Gabriel Rodríguez.

Todos ellos tratarán de contribuir a que la selección anfitriona se alce con el título de campeona de España.