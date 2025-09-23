La selección gallega cita a siete deportistas del Sysca para el Nacional de autonomías
La competición se disputa este fin de semana en dos sedes de la provincia pontevedresa
Un total de siete deportistas, cinco absolutos y dos cadetes, del Club Sysca representarán a Galicia en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas.
A la cita, que se celebra el próximo fin de semana en dos sedes pontevedresas, acudirán más de 200 socorristas.
El viernes por la tarde y el sábado por la mañana los participantes competirán en la piscina Rías do Sur, en Pontevedra, mientras que el sábado por la tarde y el domingo por la mañana lo harán en la playa de Silgar, en Sanxenxo.
De esta forma, los grandes resultados obtenidos por el Sysca durante la temporada 2024-2025 se han visto recompensados con la convocatoria de siete de sus deportistas.
Se trata de los cadetes Lluc Pensado y Mateo Pallas, y los absolutos Hugo Martínez, Paula Amado, Javier Agrelo, Andrea Goimil y Gabriel Rodríguez.
Todos ellos tratarán de contribuir a que la selección anfitriona se alce con el título de campeona de España.