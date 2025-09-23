Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Sporting Zas y Sofán golean en el arranque de las ligas de fútbol veterano de la Costa

Los zasenses le metieron 9-3 al Oza y los de O Carral derrotaron por 5-1 al Dep. Carballo

Manuel Froxán Rial
23/09/2025 19:38

Las competiciones de fútbol veterano de la Costa ya están en marcha. Tanto en División de Honor como un 1ª División la jornada inaugural deparó marcadores bastantes ajustados, con la excepción de las goleadas logradas por el Sp. Zas y el Sofán. 

En la máxima categoría los zasenses derrotaron en San Andrés al Oza por 9-3. 

Las otras victorias locales de este grupo fueron obra del CF Cances, que se impuso al Ponteceso por un apretado 3-2, y la del San Ramón, que superó en el Municipal de A Laracha al Dumbría por 2 goles a 0 .

La única igualada de la jornada se dio en el Razo-San Román (1-1). 

Con victorias visitantes acabaron el Coristanco-Soneira, 1-2; el Castriz-Buño. 0-2: y el San Lorenzo-Atlético Carballo, 2-3.

1ª División

Por lo que respecta a la 1ª División, los marcadores quedaron como sigue: Sofán-Deportivo Carballo, 5-1; Corme-Soandres, 4-1; A Piña-Veteranos Leiloio, 1-0; SCD Malpica-CD Nantón, 1-1; Mazaricos-Cabana, 1-1; y Sporting Bértoa-SD Fisterra, 1-2.

Te puede interesar

Cascada do Ézaro con la iluminación

Último fin de semana para disfrutar del espectáculo audiovisual en la Fervenza do Ézaro
Redacción
Concentración de apoyo celebrada en Carballo

Nuevas concentraciones por Palestina en Carballo y en Corcubión
Redacción
Una sesión de regueifa en Carballo, dirigida por Lupe Blanco

El FIOT calienta motores con una tarde de regueifa en Carballo
Redacción
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal del PSOE larachés

El PSOE larachés pide aceras para el entorno del campo de fútbol, el colegio y la casa da cultura
Redacción