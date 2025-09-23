Sporting Zas y Sofán golean en el arranque de las ligas de fútbol veterano de la Costa

Las competiciones de fútbol veterano de la Costa ya están en marcha. Tanto en División de Honor como un 1ª División la jornada inaugural deparó marcadores bastantes ajustados, con la excepción de las goleadas logradas por el Sp. Zas y el Sofán.

En la máxima categoría los zasenses derrotaron en San Andrés al Oza por 9-3.

Las otras victorias locales de este grupo fueron obra del CF Cances, que se impuso al Ponteceso por un apretado 3-2, y la del San Ramón, que superó en el Municipal de A Laracha al Dumbría por 2 goles a 0 .

La única igualada de la jornada se dio en el Razo-San Román (1-1).

Con victorias visitantes acabaron el Coristanco-Soneira, 1-2; el Castriz-Buño. 0-2: y el San Lorenzo-Atlético Carballo, 2-3.

1ª División

Por lo que respecta a la 1ª División, los marcadores quedaron como sigue: Sofán-Deportivo Carballo, 5-1; Corme-Soandres, 4-1; A Piña-Veteranos Leiloio, 1-0; SCD Malpica-CD Nantón, 1-1; Mazaricos-Cabana, 1-1; y Sporting Bértoa-SD Fisterra, 1-2.