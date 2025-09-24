Basket Xiria se juega en Culleredo el pase a la final de Copa la Galicia
Los carballeses lograrán el objetivo si ganan y, si pierden, habrá que ver qué ocurrió en el Santo Domingo-Estudiantes y hacer cuentas
Este miércoles llega a su fin la fase de liguilla en el Grupo B de la Copa Federación de la Copa Galicia de 3ª FEF.
Los enfrentamientos previstos son Traumacor Culleredo-Calvo Basket Xiria y Santo Domingo de Betanzos-Estudiantes de Lugo.
Ambos encuentros comienzan a las 20.30 horas.
Aunque los carballeses llegan a la última jornada como líderes de grupo, Culleredo y Estudiantes de Lugo también tienen opciones de quedar primeros y disputar así la final copera.
Los de Héctor Méndez dependen de si mismos y si ganan serán finalistas.
También lo serán si pierden por 7 o menos puntos y gana además el Estudiantes de Lugo, ya que se beneficiarían del triple empate a puntos.
Si caen tanto Basket Xiria como Estudiantes de Lugo, será Culleredo el que se meta en la final.