Deportes

Basket Xiria se juega en Culleredo el pase a la final de Copa la Galicia

Los carballeses lograrán el objetivo si ganan y, si pierden, habrá que ver qué ocurrió en el Santo Domingo-Estudiantes y hacer cuentas

Redacción
24/09/2025 21:12
En la penúltima jornada de la fase de grupos los carballeses derrotaron al Obradoiro de Ames por 89-64
En la penúltima jornada de la fase de grupos los carballeses derrotaron al Obradoiro de Ames por 89-64Raúl López Molina

Este miércoles llega a su fin la fase de liguilla en el Grupo B de la Copa Federación de la Copa Galicia de 3ª FEF. 

Los enfrentamientos previstos son Traumacor Culleredo-Calvo Basket Xiria y Santo Domingo de Betanzos-Estudiantes de Lugo. 

Ambos encuentros comienzan a las 20.30 horas. 

Aunque los carballeses llegan a la última jornada como líderes de grupo, Culleredo y Estudiantes de Lugo también tienen opciones de quedar primeros y disputar así la final copera.

 Los de Héctor Méndez dependen de si mismos y si ganan serán finalistas. 

También lo serán si pierden por 7 o menos puntos y gana además el Estudiantes de Lugo, ya que se beneficiarían del triple empate a puntos. 

Si caen tanto Basket Xiria como Estudiantes de Lugo, será Culleredo el que se meta en la final.

