Basket Xiria se juega en Culleredo el pase a la final de Copa la Galicia

En la penúltima jornada de la fase de grupos los carballeses derrotaron al Obradoiro de Ames por 89-64Raúl López Molina

Este miércoles llega a su fin la fase de liguilla en el Grupo B de la Copa Federación de la Copa Galicia de 3ª FEF.

Los enfrentamientos previstos son Traumacor Culleredo-Calvo Basket Xiria y Santo Domingo de Betanzos-Estudiantes de Lugo.

Ambos encuentros comienzan a las 20.30 horas.

Aunque los carballeses llegan a la última jornada como líderes de grupo, Culleredo y Estudiantes de Lugo también tienen opciones de quedar primeros y disputar así la final copera.

Los de Héctor Méndez dependen de si mismos y si ganan serán finalistas.

También lo serán si pierden por 7 o menos puntos y gana además el Estudiantes de Lugo, ya que se beneficiarían del triple empate a puntos.

Si caen tanto Basket Xiria como Estudiantes de Lugo, será Culleredo el que se meta en la final.