Cerca de 700 inscritos para la Carreira Vía Verde del domingo

La Carreira Vía Verde se presentó hace unos días en CercedaCedida

Este fin de semana hay dos interesantes citas atléticas en Cerceda y Malpica, al punto de que entre ambas van a movilizar a cerca de un millar de deportistas.

La II Carreira Camiños da Vía Verde está fijada para el próximo domingo. Es una prueba que conjuga deporte, ocio y naturaleza y que contará con un total de cinco modalidades, adaptadas a todos los públicos y edades, incluyendo una andaina popular de 6,2 kilómetros.

La prueba principal será la carrera de 11.5 kilómetros, que partirá a las 10.30 horas de la antigua estación de Pontraga, en Ordes, y tendrá como línea de meta la estación de Queixas-Londoño, en Cerceda.

Las categorías escolares (2.000, 1.000 y 499 metros), cuyo objetivo es fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes, se celebrarán a partir de las 12.00 en el entorno de la estación de Queixas-Londoño.

En este lugar finalizará también la andaina, que saldrá a las 9.45 horas del apeadero de Gorgullos, en Tordoia.

Tanto la carrera como la andaina contarán con servicio de traslado en autobús desde la meta, guardarropa en la zona de meta y duchas y vestuarios en el polideportivo municipal Fernando González Laxe, en Cerceda, a partir de las 11.00 horas.

El diputado de Deportes, Antonio Leira, destacó que esta prueba conjuga “la práctica deportiva con la puesta en valor del paisaje y la historia de la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, convirtiéndose en una escaparate ideal del territorio”.

A última horas de la tarde de ayer había un total de 675 inscritos y dado que el plazo cerraba a las 23.59 horas del 24 de septiembre, se confiaba en llegar a los 700 participantes.

Por modalidades, sobresalían los más de 330 anotados en la distancia larga de 11.5 kilómetros y los cerca de 200 de la andaina.

VIII Carreira Pedestre de Malpica

Por lo que respecta a la VIII Carreira Pedestre Concello de Malpica, se disputa el próximo sábado y para la misma se contabilizan un total de 231 inscritos.

Los primeros en salir desde la Praza Anselmo Villar Amigo serán los participantes en 10K, que lo harán a las 18.00 horas.

Una hora y tres cuartos después será el turno para los biberones, otra de las carreras más esperadas