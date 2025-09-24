Comienza en Razo una nueva prueba de la World Surf League

Asistentes al acto de presentación de la Junior Pro Razo celebrado en las instaciones de Espazo NatureCedida

La quinta edición del Edommo Junior Pro Razo ya está en marcha. Se trata de una de las tres pruebas que la World Surf League organiza en la provincia coruñesa.

Los 150 mejores surfistas de categoría sub 20 de Europa lucharán hasta el sábado con las olas del arenal carballés para hacerse con el preciado título de campeón-a europeo-a júnior.

Este miércoles se disputaron las primeras mangas desde primeras horas de la mañana, al tiempo que se llevó a cabo la presentación del evento, acto que tuvo lugar en las instalaciones de Espazo Nature.

Asistieron al mismo el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; así como Carmen Pita y Roberto García, de Turismo de Galicia y Deporte Galego de la Xunta; y Yago Barreto, representante de Classis Surf Pro, la entidad organizadora del evento deportivo.

El vicepresidente provincial recordó que la Diputación apoya con 310.000 euros las tres pruebas que la World Surf League organizará este año en España y que se celebrarán en todos los casos en lugares de la provincia: Gadis Longboard Festival Ferrol, Abancan Pantín Classic Galicia Pro y el Edommo Junior Pro Razo.

“El trabajo conjunto de las administraciones autonómicas y locales y el sector empresarial, como en este caso, es una muy buena noticia, pues garantiza el éxito de iniciativas como esta que nos permiten afrontar retos tan importantes en el ámbito turístico” señaló Regueira.

“El surf representa una oportunidad para alargar la temporada turística y es también sinónimo de sostenibilidad y cuidado del entorno”.

“Además”, añadió, “esta prueba promueve valores tan relevantes, más allá del deporte, como la universabilidad del deporte, la sensibilización social y la inclusión, atrayendo a personas con capacidades diferentes y potenciando la accesibilidad”.

El representante provincial destacó “todo lo que supone” el surf para el turismo: “una oportunidad para hacer un turismo más sostenible y para captar a un perfil de turista internacional, consciente y respetuoso con el territorio”.

En este sentido, señaló que esta “alianza que se materializa no sólo en estas tres pruebas, sino en todas las acciones que desarrollamos a la hora de conservar espacios naturales” es “un buen ejemplo de la estrategia turística que defendemos desde la Diputación”.

Yago Barreto, por su parte, incidió en la importancia de poder disfrutar de un espacio como Razo para la práctica del surf: “Nos quedan por delante unos días hermosos con buen oleaje para un evento en el que aunamos muchos esfuerzos públicos y privados para poder sacar adelante esta prueba, poniendo a Razo y a la costa coruñesa en el escaparate mundial como Destino WSL, y como uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del surf”.

Por último, el regidor carballés, Evencio Ferrero, animó a grandes y pequeños acercarse estos días hasta Razo, en donde encontrarán “una oportunidad magnífica de disfrutar de un espacio natural extraordinario y del gran espectáculo que ofrecen los surfistas participantes”.

A la presentación también asistieron patrocinadores privados como Francisco López, CEO de Edommo Ingeniería; Laura Vázquez, responsable de marketing de Espazo Nature; Lucía Santos, de Gadisa; Julio Mouriño, de Intermax Tecnoloxías; Emma Portal, de Ópticas Noroeste; y Robin Mueller, de Ventores.

Actividades y servicios

En la III Junior Pro Razo colaboran asimismo la firma Cafés Lúa, que desplegará su coffee truck con una carta especial de cafés inspirados en el surf.

Esta edición también tiene como uno de sus novedades un minimarket local para promocionar a empresas emergentes de la zona coom Cousas de Razo y Kaviar.

Las familias también disfrutarán de un Espazo Corresponsable, recurso de conciliación de carácter gratuito que funcionará los cuatro días que dure el evento en horario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

Además, habrá rutas de senderismo y visitas para escolares de la zona, así como actividades ambientales en el entorno de la playa.

Para este jueves hay programada una visita de 30 niños y para el viernes otra de 60