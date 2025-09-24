El fútbol da Costa, a debate en el camping Lago-Mar de Muxía

El corcubionés Leo Picallo

El camping Lago-Mar de Muxía acogerá el próximo sábado, día 27 de septiembre, una charla sobre el fútbol de la Costa.

Para ello se contará con la presencia de tres jugadores históricos de la zona, casos del fisterrá Maní; del camariñán Tono, y de Leo Picallo, de Corcubión.

Se trata en todos los casos de personas con una dilatada trayectoria futbolística, dado que militaron en distintos equipos de la zona, primero como jugadores y, más tarde, como entrenadores.

Sus vivencias, recuerdos y anécdotas servirán para repasar parte de la historia del fútbol costero y, a buen seguro, que no dejan indiferente a ninguno de los asistentes.

La charla comenzará a las 18.00 horas y estará moderada por Álvaro do Corral, de la Lonxa D’Álvaro, uno de los grandes cocineros de la Costa da Morte y gran amante de su fútbol.

Concierto

No será el único aliciente que ofrecerá este fin de semana el Camping Lago-Mar de Muxía.

Así, para mañana, día 26 de septiembre, se programa un concierto del grupo The Revivals.

Se trata de un trío acústico afincado en A Coruña y con una larga trayectoria sobre los escenarios.

Lo conforman Katy Blue, José Colorado y Nano Pombo. La actuación dará comienzo a las 20.00 horas de este viernes.