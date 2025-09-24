Este sábado empieza lo bueno para el Calvo Escola Lubiáns

El Calvo Escola Lubiáns en un compromiso de pretemporadaRaúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns se dispone a afrontar una nueva temporada en la OK Liga Bronce.

Los carballeses pusieron el pasado fin de semana fin a la pretemporada desplazándose a tierras asturianas para disputar un torneo y este fin de semana inician la competición oficial.

Los carballeses juegan en casa el sábado, día en el que recibirán al Harina Tradicional Zamorana Patinalón.

El choque ante los asturianos de Langreo, uno de los equipos punteros del grupo, se jugará en el pabellón Carballo Calero a partir de las 20.00 horas.

Empezar con un triunfo y dejando buenas sensaciones, sería muy importante para el equipo que ahora entrena Ramón Canalda, toda vez que los carballeses están en plena etapa de renovación, con incorporación de jugadores jóvenes aunque de mucha proyección como Álvaro Trigo y Álex Pérez.

La fiel afición local volverá a jugar un papel determinante a la hora de que el equipo pueda conseguir el objetivo de luchar por los puestos altos de la tabla clasificatoria.