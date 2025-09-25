Mi cuenta

Deportes

Basket Xiria juega el sábado la final de la Copa Galicia en Vilagarcía

Los carballeses se impusieron en la última jornada de la fase de grupos al Traumacor Culleredo por 68 a 77 (34-44 al descanso) 

Manuel Froxán Rial
25/09/2025 21:21
Héctor Méndez dando indicaciones a sus jugadores en un partido de la fase de grupos
Héctor Méndez dando indicaciones a sus jugadores en un partido de la fase de gruposRaúl López Molina

El Calvo Basket Xiria dependía de si mismo y no falló en la quinta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Galicia de 3ª FEB. 

Los carballeses se impusieron en el pabellón de O Burgo al Traumacor Culleredo por 68-77 (34-44 al descanso). 

Fue una victoria coral del equipo de Héctor Méndez que, pese a los 9 puntos de ventaja que campeaban en el marcador al término de los 40 minutos, tuvo que pelear hasta el último instante. 

Los visitantes llegaron a ir 15 puntos arrriba, pero el Culleredo reaccionó bien y no tardó en estrechar otra vez el marcador, apoyándose siempre en la fortaleza física de sus jugadores interiores. 

Con este triunfo los verdiblancos aseguraron la primera plaza del grupo y este sábado (19.00 horas) jugarán la gran final ante el campeón del Grupo A, un Sigaltec Clb Vilagarcía que dio la sorpresa en la última jornada al imponerse al CB Chantada por 83-68. 

La final se juega precisamente en el pabellón Sara Gómez de Vilagarcía por lo que los locales tendrán ventaja en las gradas. 

Aún así, el plantel del Basket Xiria está mentalizado para darlo todo y traer para Carballo la Copa Galicia de equipos de 3ª FEB.

Anotadores de Basket Xiria

calvo basket xiria: 77 (24+20+15+18): Carlos Varela (4), Sergio Yubero (4), Nico Gerpe, Oillataguerre (9), Darnel Sniers (8), Álex Iglesias (8), P. Calvalhal (9), Roi Reguera, Santi Martínez (11), Nacho Luaces (3), Rubén Rey (10) y Curtis Larousse (11).

