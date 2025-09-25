Carballo acoge el sábado la sexta prueba del Campeonato Gallego

Ernesto Rumbo, Evencio Ferrero, Daniel Pérez y Juan Fernández, durante la presentación del 21º Autocross de CarballoCedida

El Circuito Municipal del Motor de Bértoa acoge este sábado una nueva prueba del Campeonato Galego de Autocross, después de la que se disputó el pasado mes de mayo.

La competición va a reunir a un total de 68 pilotos en las categorías de menos de 2.000 centímetros cúbicos, más de 1.600 cc, carcross y junior carcross.

Se trata de la penúltima prueba del Autonómico, que bajará el telón con el 32ª Autocross de O Castro.

En menos de 2.000 cc la general ya está decidida con un David Varela- que no estará en la cita carballesa- liderando la misma con un total de 153 puntos, seguido de Javier Lea Casal con 77.

Este piloto sí correrá en el circuito de Bértoa para tratar de afianzar el subcampeonato. También acudirán a la cita Alejandro Vecino, Eloy Castro Calvelo y Óscar Vázque Gómez, que luchan asimismo por acabar en el podio.

En más de 1.600 cc. encabeza la general Jon Ander López, con 104 puntos, seguido de Daniel Castro Iglesias, con 104 y de Martín Castro, con 89 y de Iván Fernández, con seis menos (81).

Los tres estarán en la cita carballesa, junto a otros 19 pilotos de la categoría.

Como es habitual, la mayor participación se dará en Carcross, en la que Diego García Candal es primero con 124 puntos, seguido de Darío Calviño con 96, de Alberto Lorenzo Longueira con 72 y de Iván Couto con 59.

Los cuatro lucharán este sábado por incrementar su puntuación, lo mismo que la veintena de pilotos participantes, entre ellos Sergio Bastón y Esteban Trigo.

Por último, en Junior Carcross participarán un total de 8 corredores.

La general está tremendamente igualada toda vez que Manuel Bermúdez suma 132 puntos, tan solo diez más que Joao Agra (122).

Los entrenos libres empezarán a las 10.30 horas del sábado y las rondas clasificatorias lo harán a las 15.00.

La final de Carcross Junior arrancará a las 19.30; la de + 1.600 a las 20.00 y la de Carcross, a las 21.00.

Acto de presentación

El 21º Autocross de Carballo fue presentado este jueves en un acto celebrado en el consistorio carballés, al que asistieron el alcalde, Evencio Ferrero; el concejal de Deportes, Daniel Pérez; y Ernesto Rumbo y Juan Fernández en representación de Rally Coruña.

El regidor recordó el 20º Autocross de Carballo celebrado en mayo y la prueba del Campeonato de España, señalando que “Carballo es un referente desde hace tiempo en el deporte del motor”.

Ferrero aprovechó para agradecer el trabajo del club Rally Coruña, “ejemplo de buen hacer” y apuntó que para el Concello era una satisfacción colaborar por el retorno económico que conlleva una competición de este tipo.

Por último, animó a todos los aficionados al motor de la Costa da Morte a pasar por el circuito.

En similares términos se pronunció el edil de Deportes. Daniel Pérez se mostró convencido de que la prueba va a suponer una auténtica fiesta del deporte del motor y que contribuirá a generar actividad económica en el municipio.

El presidente del Club Rally Coruña, Ernesto Rumbo, calificó al Concello de Carballo y a la escudería local Mais Motor de “compañeros de viaje excepcionales”.

También aprovechó para hacer una valoración del Rally Terra de Galicia, que a principios de mes discurrió por varios municipios de Bergantiños, así como de Arteixo y Cerceda.

Rumbo afirmó que tanto la organización como la propia federación, “quedaron encantados”