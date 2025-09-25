El Paiosaco buscará su primer triunfo a costa del Dumbría

Once incial del Paiosaco que se enfrentó al VictoriaRaúl López Molina

La cuarta jornada de Preferente Norte depara este domingo un interesante duelo entre el Paiosaco y el Dumbría (A Porta Santa, 17.00).

El choque enfrenta a dos equipos con dinámicas distintas. Mientras los de A Porta Santa aún no han sumado su primer triunfo y acumulan dos empates y una derrota, el recién ascendido Dumbría cotiza al alza después de un balance provisional de dos empates y una victoria.

Los de la localidad de la feria necesitan empezar a sumar cuanto antes de 3 en 3 para acercarse a los puestos nobles de la tabla, pero el Dumbría ya demostró el año pasado en 1ª Futgal que se le dan bien sus visitas a A Laracha.

El otro equipo de la zona, el Sofán, recibe el domingo al Miño en un horario poco habitual, las 12.00.

Los de Pablo Torreira están con la moral por todo lo alto tras el importante triunfo cosechado en Lalín (0-1), uno de los fuertes del grupo