Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Paiosaco buscará su primer triunfo a costa del Dumbría

Los de la localidad de la feria suman dos empates y una derrota en el arranque de 
la competición liguera de Preferente Futgal

Manuel Froxán Rial
25/09/2025 21:26
Once incial del Paiosaco que se enfrentó al Victoria
Once incial del Paiosaco que se enfrentó al VictoriaRaúl López Molina

La cuarta jornada de Preferente Norte depara este domingo un interesante duelo entre el Paiosaco y el Dumbría (A Porta Santa, 17.00).

El choque enfrenta a dos equipos con dinámicas distintas. Mientras los de A Porta Santa aún no han sumado su primer triunfo y acumulan dos empates y una derrota, el recién ascendido Dumbría cotiza al alza después de un balance provisional de dos empates y una victoria. 

Los de la localidad de la feria necesitan empezar a sumar cuanto antes de 3 en 3 para acercarse a los puestos nobles de la tabla, pero el Dumbría ya demostró el año pasado en 1ª Futgal que se le dan bien sus visitas a A Laracha. 

El otro equipo de la zona, el Sofán, recibe el domingo al Miño en un horario poco habitual, las 12.00. 

Los de Pablo Torreira están con la moral por todo lo alto tras el importante triunfo cosechado en Lalín (0-1), uno de los fuertes del grupo

Te puede interesar

Un momento de la presentación del programa ayer en el Concello de Vimianzo

Vimianzo pone en marcha un plan para combatir la soledad
Manuel Froxán Rial
Visita de Belén do Campo a Ponteceso

Belén do Campo anuncia la construcción de una nueva senda en Ponteceso
Natalia Serrano
Minuto de silencio previo a la celebración del pleno hoy en A Laracha

Renovado el Comité de Hermanamiento de A Laracha con Les Sables d’Olonne
Natalia Serrano
Héctor Méndez dando indicaciones a sus jugadores en un partido de la fase de grupos

Basket Xiria juega el sábado la final de la Copa Galicia en Vilagarcía
Manuel Froxán Rial