Más de 22o corredores acuden a la BTT Polas Cabeceiras do Anllóns
Laracha en Dúa Rodas, club organizador, ha dispuesto un circuito totalmente nuevo
La ‘Marcha BTT Polas Cabeceiras do Anllóns” llega el próximo domingo a su décimo quinta edición y lo va a hacer con un buen registro de participación por cuanto hay un total de 223 inscritos.
La organización correrá una vez más a cargo de la club ciclista Laracha en Dúas Rodas que apuesta por un recorrido totalmente novedoso.
Los participantes en la marcha deberán recoger sus dorsales entre las 8 y las 9.15 horas en el entorno del IES Agra de Leborís, en donde estará situada la salida, prevista para las 9.30.
El pelotón pondrá rumbo en primer lugar hacia Lendo, para después cruzar hacia San Román por el polígono, subir a Montes Claros, Golmar y Montemaior, para luego bajar hacia Soandres, Golmar, Requesende y entrar de nuevo en la capital municipal por Leborís.
Habrá un total de tres distancias.
La larga será de 52 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.350 metros, y en la misma hay apuntados 75 corredores y corredoras.
El mayor número de inscritos, 107, se contabiliza en la distancia media, de 40 kilómetros, con 1.000 metros de desnivel positivo.
Por último, la distancia corta es de 25 kilómetros, con 550 metros de desnivel y algo más de 40 deportistas anotados.
Los participantes dispondrán de servicios como consigna, vestuarios, lavado de bicicletas, tres puntos de avituallamiento líquido y sólido en ruta y el tradicional ‘xantar’ para reponer fuerzas, en esta ocasión a base de paella,
Los organizadores también han contratado el correspondiente seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes.
El dispositivo de control y seguridad correrá a cargo de un equipo de voluntarios del club, que contarán con la colaboración de efectivos de Protección Civil y Policía Local.