Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Más de 22o corredores acuden a la BTT Polas Cabeceiras do Anllóns

Laracha en Dúa Rodas, club organizador, ha dispuesto un circuito totalmente nuevo

Manuel Froxán Rial
25/09/2025 21:15
Imagen de la pasada edición de la marcha organizada por Laracha en Dúas Rodas
Imagen de la pasada edición de la marcha organizada por Laracha en Dúas RodasRaúl López Molina

La ‘Marcha BTT Polas Cabeceiras do Anllóns” llega el próximo domingo a su décimo quinta edición y lo va a hacer con un buen registro de participación por cuanto hay un total de 223 inscritos. 

La organización correrá una vez más a cargo de la club ciclista Laracha en Dúas Rodas que apuesta por un recorrido totalmente novedoso. 

Los participantes en la marcha deberán recoger sus dorsales entre las 8 y las 9.15 horas en el entorno del IES Agra de Leborís, en donde estará situada la salida, prevista para las 9.30. 

El pelotón pondrá rumbo en primer lugar hacia Lendo, para después cruzar hacia San Román por el polígono, subir a Montes Claros, Golmar y Montemaior, para luego bajar hacia Soandres, Golmar, Requesende y entrar de nuevo en la capital municipal por Leborís. 

Habrá un total de tres distancias. 

La larga será de 52 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.350 metros, y en la misma hay apuntados 75 corredores y corredoras. 

El mayor número de inscritos, 107, se contabiliza en la distancia media, de 40 kilómetros, con 1.000 metros de desnivel positivo. 

Por último, la distancia corta es de 25 kilómetros, con 550 metros de desnivel y algo más de 40 deportistas anotados. 

Los participantes dispondrán de servicios como consigna, vestuarios, lavado de bicicletas, tres puntos de avituallamiento líquido y sólido en ruta y el tradicional ‘xantar’ para reponer fuerzas, en esta ocasión a base de paella, 

Los organizadores también han contratado el correspondiente seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes.

El dispositivo de control y seguridad correrá a cargo de un equipo de voluntarios del club, que contarán con la colaboración de efectivos de Protección Civil y Policía Local.

Te puede interesar

Un momento de la presentación del programa ayer en el Concello de Vimianzo

Vimianzo pone en marcha un plan para combatir la soledad
Manuel Froxán Rial
Visita de Belén do Campo a Ponteceso

Belén do Campo anuncia la construcción de una nueva senda en Ponteceso
Natalia Serrano
Minuto de silencio previo a la celebración del pleno hoy en A Laracha

Renovado el Comité de Hermanamiento de A Laracha con Les Sables d’Olonne
Natalia Serrano
Once incial del Paiosaco que se enfrentó al Victoria

El Paiosaco buscará su primer triunfo a costa del Dumbría
Manuel Froxán Rial