Deportes

El Bergan busca seguir con la racha ante el Marino de Luanco

Simón Lamas espera un partido muy complicado en tierras asturianas

Redacción
26/09/2025 23:43
El entrenador del Bergan, Simón Lamas, dirigiéndose a la plantilla en el encuentro contra el Estradense
El entrenador del Bergan, Simón Lamas, dirigiéndose a la plantilla en el encuentro contra el EstradenseRaúl López

Con el impulso de haber ganado al Numancia, quizá el equipo con más nombre del grupo 1 de Segunda Federación, el Bergantiños visita este sábado al Marino de Luanco (Miramar, 18.00 horas) con la intención de prolongar la buena racha y llegar con energía positiva al choque del miércoles, en el que buscará en As Eiroas frente al Ourense CF un billete para jugar ante un Primera en Copa del Rey.

 Simón Lamas, entrenador del Bergantiños, habla sobre el partido de este sábado. “Esperamos un partido moi complicado. É un rival que leva moitos anos competindo moi ben na categoría, que sabe ao que xoga. Son moi fortes ao contraataque, pero teñen moita experiencia para manexar distintos rexistros de partido”, valoró el de Vilalba. 

“É un equipo que acostuma a encaixar pouco, que ten partidos moi pechados en canto a resultados. Teremos que ser maduros e esperar o momento. O do outro día danos confianza e tennos que facer ver que cando o equipo está ben e fai ese fútbol, pode competirlle a calquera rival. Iso si, este é outro partido e aquelo non nos da nada”, agregó Lamas. 

