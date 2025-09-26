El Xiria busca la primera victoria en casa ante el Ciudad de Tacoronte

Un tiempo muerto del primer partido de liga del Xiria ante el LanzaroteRaúl López

El Calvo Xiria disputa este sábado (pabellón Vila de Noia, 20.00 horas) la tercera jornada de competición en Primera Estatal. Los carballeses reciben al Sermarther Ciudad de Tacoronte, de Canarias, con el objetivo de refrendar el buen juego que están desplegando en este inicio de competición, en el que llevan una derrota y una victoria. De ganar, será el primer triunfo ante la afición local.

Por lo que respecta al equipo femenino de Primera Autonómica, juega la segunda jornada de la Copa Federación ante el Xallas. El encuentro será a las 17.45 horas en el pabellón Vila de Noia, en lo que se prevé un duelo muy disputado. Finalmente, el equipo sénior B juega también este sábado ante el BM Línea 21 en Novo Mesoiro (20.00).