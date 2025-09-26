Mi cuenta

Diario de Bergantiños

Deportes

Jornada decisiva en el Edommo Junior Pro Razo vivió una jornada decisiva

Este sábado se entregan los trofeos

Redacción
26/09/2025 23:33
Un momento de la competición del Junior Pro Razo
Un momento de la competición del Junior Pro RazoCedida

Razo vivió este viernes una especial jornada de surf con el Edommo Junior Pro Razo, by Espazo Nature, en el que compiten los aspirantes al título europeo junior

El cielo despejado y un público entregado acompañaron unas olas espectaculares que elevaron el nivel de la competición de la World Surf League (WSL), que avanzó hasta las rondas finales en un maratón de mangas que se prolongó desde las 8.00 hasta las 20.00 horas. 

En la categoría masculina, se completaron las rondas de 64 y 32 hasta llegar a los cuartos de final. En la primera semifinal masculina consiguieron avanzar Eder Fuentes, Mario Leopoldo, Axel Domínguez y Conor Donegan, mientras que Dylan Donegan, uno de los grandes favoritos al título europeo, quedó eliminado. En la segunda semifinal se clasificaron Francisco Ordonhas, Joao Mendoca, Michele Scoppa y el asturiano Alfonso Suárez

Entre las chicas, las semifinales estarán protagonizadas por Carla Morera de la Vall, Sara Romeo, Maria Salgado, Lilou Rumiel, Clara Hirigoyen, Enara Palacios, Clemence Schorsch y María Dias

Las rondas finales se celebran este sábado desde primera hora de la mañana, con semifinales y finales, seguidas de la entrega de premios al mediodí. El trofeo del campeonato JQS 1000 Junior Pro Razo se entregará con la presencia de autoridades y patrocinadores del evento. 

