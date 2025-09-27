Carballo disfrutó del autocrós

Un momento de la prueba del gallego de autocrós disputada en CarballoRaúl López

El circuito de motor de Bértoa acogió este sábado un exitoso 21º Autocrós de Carballo, correspondiente a la sexta y penúltima prueba del campeonato gallego. La cita, organizada por la escudería Rally Coruña, contó con la participación de 68 pilotos.

En clase I (-2.000 cc) se impuso David Varela, del Peña Arteixo Motorsport al mando de su Peugeot 306 y con un tiempo de 4:44.684. El segundo puesto fue para Javier Lea Casal, de Autocross Arteixo, y en tercer lugar quedó Alejandro Vecino Pose, de la escudería carballesa Máis Motor.

En cuanto a la categoría de clase II (+1.600 cc) el más rápido fue Jon Ander López, de Rallyactividad Competición, con 4:40.491 al volante de su Citroen Saxo. La segunda plaza fue para Martín Castro Calvelo (Arteixo Motorsport) y la tercera para Rubén Pico Meizoso (Siroco Narón).

En cuanto al carcross, venció el carballés Esteban Trigo García, de la escudería Ponteceso Motor, al mando de un Yacarcross, con un tiempo de 4:00.812. Segundo fue el cercedense Darío Calviño (Yacar Racing) y en tercer lugar quedó Sergio Baston Varela (Peña Autocross Arteixo).

En carcross júnior venció Pablo Molinos Buján, de la escudería Rallyactividad, con un tiempo de 4:16.775. Le secundaron en el podio Manuel Bermúdez Barbeito (Peña Autocross Arteixo) y Andrés Iglesias López (Rallyactividad).