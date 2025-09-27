Carla Morera y Francisco Ordonhas se coronan en Razo

Podio de los premiados junto a las autoridadesRaúl López

Carla Morera de la Vall, surfista de Lanzarote de 14 años de edad, y el portugués Francisco Ordonhas se coronaron este sábado como la reina y el rey de Razo en el campeonato internacional de la WSL (World Surf League), la Liga Mundial de Surf Profesional, que se disputó desde el pasado miércoles en aguas de Carballo.

Condiciones difíciles para el surf en un mar con olas pequeñas fueron el escenario de las seis mangas finales de ayer en el Edommo Junior Pro Razo, by Espazo Nature, que comenzó a las 9 de la mañana y terminó pasado el mediodía con la entrega de premios a los vencedores de esta edición 2025, arropados por familiares, entrenadores, público local, autoridades y patrocinadores.

Carla Morera sale a hombros de sus compañeros tras vencer en RazoRaúl López

En la categoría femenina, la final de esta prueba JQS 1000 de la WSL, la Liga Mundial de Surf Profesional, tuvo como protagonista a Carla Morera de la Vall (2011), una jovencísima surfista canaria que firmó un excelente campeonato con una progresión espectacular esta temporada. Segunda fue la portuguesa Maria Dias, también muy fuerte durante toda la competición, mientras que Enara Palacios (Donostia) fue tercera y la francesa Lilou Rumiel terminó en cuarto lugar.

El vencedor masculino, el portugués Francisco OrdonhasRaúl López

En la categoría masculina, el vencedor fue Francisco Ordonhas (Cascais, 2005), que logró coger seis olas, por delante del asturiano Alfonso Suárez –ganador del Gadis Surf Festival Ferrol en junio. El vasco Eder Fuentes fue tercero y Conor Donegan, cuarto en la final.

Todos agradecieron el apoyo de sus familiares y entrenadores a pie de playa. “El año pasado fui campeón de Europa aquí, pero esta es mi primera victoria en un Junior, por lo que esta es una playa muy especial. Ha sido un junior con condiciones difíciles para el surf, pero traté de sacar el máximo rendimiento”, explicaba Ordonhas al finalizar.

El campeón portugués, surfeando en RazoRaúl López

Por su parte, De la Vall mostraba su felicidad por esta victoria que suma a otros éxitos cosechados con el objetivo de clasificarse para el World Championship Tour de Filipinas, en enero de 2026. “Este año está siendo increíble y estoy supercontenta”, explicaba una jovencísima Carla, que ha logrado dos victorias y un segundo puesto esta temporada junior.

En la entrega de premios participaron el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero; en representación de la Xunta, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; y Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputacióna, junto con Alberto Freire (Edommo), Laura Vázquez (Espazo Nature), Robin Mueller (Ventores) y Julio Mouriño (Intermax Tecnologías), tres de nuestros patrocinadores privados.