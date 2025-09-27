Mi cuenta

Deportes

El Basket Xiria, campeón de la Copa Galicia

Triunfo por 66-82 ante el Sigaltec en Vilagarcía

Gonzalo Salgado
27/09/2025 23:42
El Calvo Basket Xiria se proclamó campeón de la Copa Galicia de Tercera FEB al ganar en la final al Sigaltec en Vilagarcía. El equipo de Luis Gabín cedió ante la superioridad física de los de Carballo, que dominaron el rebote y estuvieron siempre por delante en el marcador (66-82). Pese a ello los locales lucharon, con Pablo Fernández como máximo anotador con 29 puntos y MVP de la final, pero encajaron la primera derrota de la pretemporada ante un rival superior

