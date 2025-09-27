El Xiria de balonmano gana su primer partido en casa

David García Pichel, en el duelo ante el Ciudad de TacoronteRaúl López

El Calvo Xiria continúa desplegando el buen juego que lleva exhibiendo desde el inicio de liga. Los carballeses se impusieron este sábado con comodidad al Ciudad de Tacoronte canario, al que superaron por 40-29.

Primera victoria en casa y segunda de la temporada para los de Adrián Dubra, que van mejorando en cada choque. Los primeros instantes del partido fueron los más igualados, con los visitantes llegando a mandar en el marcador. Sin embargo, el Xiria fue haciéndose con el control e incrementado distancias. Así, se llegaba al descanso con 20-14. En la segunda mitad el conjunto local siguió en la misma línea, con una buena defensa y efectivo en ataque. Cabe destacar que David García Pichel fue el máximo anotador con nueve tantos.