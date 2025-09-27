Triunfo con remontada para el Lubiáns en el inicio de liga

Una jugada del partido disputado este sábadoRaúl López

El Calvo Escola Lubiáns comenzó este sábado la competición en la OK Liga Bronce de la mejor manera posible, sumando tres puntos en casa y con remontada incluida (4-3). El conjunto carballés recibió al Patinalón de Langreo, en un encuentro muy disputado y con mucha emoción.

El partido comenzaba bastante mal para los locales, que se veían 0-3 abajo en el marcador cuando apenas iba mediada la primera mitad. Un rápido doblete de Enrique González adelantaba a los asturianos, que anotaban el tercero por medio de Héctor Mon.

No se vino abajo el conjunto local, empujado por su afición. Chipi anotaba el primero de los carballeses a algo más de cinco minutos para el descanso. Ya casi sobre la bocina, Álvaro Trigo hacía el segundo.

El Lubiáns se iba al descanso 2-3 y con toda la segunda parte por delante para remontar. Salía a por todas el conjunto de Ramón Canalda. Al poco de comenzar el segundo tiempo llegaba el tanto del empate por medio de Alejandro Novoa. Mazazo para el conjunto visitante y un plus de moral para los carballeses, que lograban consumar la remontada con un tanto de Alejandro Pérez Boo, que desataba el júbilo en las gradas. Todavía quedaban veinte minutos por delante, pero el marcador ya no se movería.