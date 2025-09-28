El Bergan reacciona y salva un punto ante el Marino de Luanco

Tass, centrocampista del Bergantiños, durante el partidoArnaldo García / El Comercio

Gracias a un gol de Barck a los 16 segundos de juego de la segunda parte, el Bergantiños reaccionó a tiempo y se redimió de una olvidable primera parte para sumar su primer punto a domicilio de la temporada.

El cuadro carballés había recibido el 1-0 en el final de un periodo en el que pecó de exceso de confianza, aunque tras el paso por los vestuarios cambió de chip y consiguió firmar un empate que le permite seguir en la zona tranquila de la clasificación.