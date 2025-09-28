Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Bergan reacciona y salva un punto ante el Marino de Luanco

Barck igualó para los carballeses

Redacción
28/09/2025 00:04
Tass, centrocampista del Bergantiños, durante el partido
Tass, centrocampista del Bergantiños, durante el partidoArnaldo García / El Comercio

Gracias a un gol de Barck a los 16 segundos de juego de la segunda parte, el Bergantiños reaccionó a tiempo y se redimió de una olvidable primera parte para sumar su primer punto a domicilio de la temporada.

 

El cuadro carballés había recibido el 1-0 en el final de un periodo en el que pecó de exceso de confianza, aunque tras el paso por los vestuarios cambió de chip y consiguió firmar un empate que le permite seguir en la zona tranquila de la clasificación. 

Te puede interesar

Fran Pais, cruzando la línea de meta tras ganar la pedestre de Malpica

Fran Pais y Olalla Saborido triunfan en la octava edición de la Carreira Pedestre de Malpica
Natalia Serrano
David García Pichel, en el duelo ante el Ciudad de Tacoronte

El Xiria de balonmano gana su primer partido en casa
Rosa Balsa Silveira
Una jugada del partido disputado este sábado

Triunfo con remontada para el Lubiáns en el inicio de liga
Rosa Balsa Silveira
Los aparcamientos de la franja costera desaparecerán para quitar presión a los taludes

Una única empresa gallega opta a recuperar el borde litoral de Razo
A. Pérez Cavolo