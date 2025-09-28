El Zas presenta a sus categorías de base

Presentación de las categorías del ZasCedida

El Sporting Zas presentó el sábado sus categorías de base en el campo municipal. En el acto, los niños realizaron un homenaje sorpresa a Emilio, quien fue entrenador y coordinador de las escuelas durante los últimos años, pero que ha decidido hacer un parón. El alcalde, Manuel Muíño, le hizo entrega de un regalo institucional y le agradeció su trabajo y los valores que trasmitió a los más pequeños.