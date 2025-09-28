Mi cuenta

Deportes

El Zas presenta a sus categorías de base

Los niños hicieron un homenaje sorpresa a Emilio, su coordinador hasta ahora

Redacción
28/09/2025 21:46
Presentación de las categorías del Zas
Presentación de las categorías del Zas

El Sporting Zas presentó el sábado sus categorías de base en el campo municipal. En el acto, los niños realizaron un homenaje sorpresa a Emilio, quien fue entrenador y coordinador de las escuelas durante los últimos años, pero que ha decidido hacer un parón. El alcalde, Manuel Muíño, le hizo entrega de un regalo institucional y le agradeció su trabajo y los valores que trasmitió a los más pequeños. 

