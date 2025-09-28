Fran Pais y Olalla Saborido triunfan en la octava edición de la Carreira Pedestre de Malpica

Fran Pais, cruzando la línea de meta tras ganar la pedestre de MalpicaRaúl López

Malpica acogió este sábado su VIII Carreira Pedestre, una cita ya consolidada en el calendario deportivo de la comarca. La prueba comenzó a las 18.00 horas y contó con cinco circuitos adaptados a las distintas edades de los participantes, destacando el recorrido absoluto de 10 kilómetros, con salida y llegada en la Praza de Anselmo Vilar Amigo.

La carrera absoluta tuvo como vencedor a Fran Pais Fondo, que se impuso con un tiempo de 35 minutos y 55 segundos, seguido de Bruno Riadigos Piñeiro (37:25) y Carlos Añón Ceán (40:21). En categoría femenina, la vencedora fue Olalla Saborido Gil (46:09), seguida de Cristina Piñeiroa Rego (49:30) y Mónica Busto Blanco (50:32).