Simón Lamas valora el punto conseguido por el Bergantiños ante el Marino de Luanco

Simón Lamas, entrenador del BergantiñosRaúl López

El Bergantiños empató (1-1) en su visita del sábado al Marino de Luanco, con un gol de Ander Barck que remontaba el tanto inicial del local Tito. Para el técnico carballés, Simón Lamas, “es un punto muy bueno”. “Nos vamos muy satisfechos de un campo muy complicado”, apuntó Lamas en comparecencia ante los medios tras el encuentro.

“Sufrimos muchísimo”, aseguró el entrenador rojillo. “Creo que no nos llegamos a adaptar a determinadas situaciones que se dieron durante el partido, a pesar de que hemos intentando por la semana llegar ajustados a situaciones que plantea el Marino, con muchísima movilidad, con laterales o centrales llegando a la última línea para llegar por fuera”, señaló Lamas.

El técnico del Bergan tuvo palabras de elogio para su rival. “El Marino es un equipo que me gusta mucho, que está muy bien trabajado”, valoró. “Es un equipo que maneja muy bien el juego con balón, el juego más directo, con profundidad”, opinó. Aun así, “creo que defendimos bien”.

“Para nosotros es un punto muy bueno porque cuando no somos capaces de estar bien o al nivel que creo que debemos estar, ser capaces de sumar en un campo como este para nosotros es muy bueno”, valoró.

Tras el tanto del empate (minuto 46) el Bergan ofreció su mejor versión, dando incluso la sensación de poder anotar el segundo gol. “Ahí fue cuando mejor estuvimos, cuando más jugamos en campo rival. En la primera parte hubo tramos en los que nos faltó mucha profundidad”, indicó Simón Lamas, quien hizo hincapié en que las bajas y jugar Copa Federación entresemana están lastrando a la plantilla.

”Tenemos bajas de larga duración que nos perjudican. El sábado lo suplimos con motivación y ambición”, algo que el equipo “va a demostrar siempre”, señala Lamas, quien espera ir recuperando efectivos poco a poco.

La experiencia ante el Marino es "para nosotros un ejercicio de resistencia, de resiliencia que nos va a venir muy bien para darnos cuenta de que fuera de casa, sobre todo en muchos campos, vamos a tener que pasarlo mal y ser capaces de sumar cuando no se pueda ganar”, apuntó.

En cuanto a jugar la Copa RFEF entre semana, señala que el objetivo es meterse en la Copa del Rey. “Para un equipo como el nuestro, con la exigencia de nuestro inicio de temporada ante equipos que están llamados a estar arriba, sumado a las dos prórrogas en dos partidos de Copa, es mucho esfuerzo”. Un esfuerzo que suplen con “mucha ilusión” para poder medirse en Copa del Rey a un Primera División, con la ilusión que ello supone también para la afición carballesa.