Deportes

Tablas en el derbi entre Paiosaco y Dumbría y victoria del Sofán

Isma anotó el gol carballés en la recta final

Redacción
28/09/2025 21:43
Paiosaco y Dumbría, en el derbi de A Porta Santa
Paiosaco y Dumbría, en el derbi de A Porta SantaRaúl López

Paiosaco y Dumbría protagonizaron este domingo el derbi de la jornada en Preferente, en un partido que finalizó sin goles en A Porta Santa. El Paiosaco suma su tercer empate en una liga en la que todavía no conoce la victoria y se sitúa en zona de descenso, con tres puntos.

 Por su parte, el Dumbría ocupa la séptima plaza con seis puntos, tras una victoria y tres empates. 

En cuanto al Sofán, se impuso en O Carral al Miño por 1-0, un gol anotado por Isma en la recta final. El conjunto carballés es cuarto, en zona de playoff de ascenso, con nueve puntos, los mismos que el líder, el Ordes, así como Narón y San Tirso. 

Sofán y Miño
Sofán y MiñoRaúl López

