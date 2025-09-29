Alejandro Felpeto se clasifica para la gran final de la Liga Nacional de Kárate, a disputar en Tenerife
El deportista de Kárate Do Carballo se sitúa en el 5º puesto del ranking tras el bronce obtenido en la cita disputada en Pontevedra
El club Kárate-Do Carballo acudió con dos de sus deportistas, Rubén Gómez y Alejandro Felpeto, a la II fase de la Liga Nacional de Kárate que se disputó en Pontevedra y que reunió a 700 karatecas de categorías cadete y sénior de todo el país.
Felpeto, en kumite sénior de menos de 84 kilos, logró la medalla de bronce tras ganar sus dos primeros combates por 5-0 y 6-1.
Después cayó en semifinales por 0-4 contra el posteriormente campeón de la categoría y acabó ganando el combate por el bronce por un contundente 8-0.
Este resultado le coloca en el 5º puesto del ránking de Liga Nacional y le permite clasificarse para la gran final, a disputar en diciembre en Tenerife.
Por lo que respecta a Rubén Gómez, cayó en primera ronda en kumite sénior de menos de 75 kilos, por lo que ya no pudo optar a repesca